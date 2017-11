Bogusław Linda przeciw homofobii

Etatowy twardziel polskiego kina, Bogusław Linda został nową twarzą akcji społecznej Kampanii Przeciw Homofobii "Ramię w ramię po równość". Słynący z bezkompromisowych wypowiedzi aktor zabrał głos w sprawie miłości i akceptacji osób LGBT. Opowiedział również historię o roli geja, którego ostatecznie nie zagrał.

Bogusław Linda /Michał Dąbrowski /materiały prasowe

"Miłość bardzo rzadko krzywdzi. Jeżeli ludzie się kochają, to jest absolutnie ich prywatna sprawa i nie nam wtykać w to nos. Człowiek jest człowiekiem w każdym momencie i trzeba mu na to pozwolić. Zwłaszcza jeżeli nie robi nic złego drugiemu człowiekowi " - oznajmia w najnowszym spocie Kampanii Przeciw Homofobii Bogusław Linda.



W wideo zamieszczonym w sieci przez KPH dowiemy się m.in. o propozycji roli geja, którego Linda ostatecznie nie zagrał.

"Czy ktoś proponował mi zagranie geja? Wydaje mi się, że był taki moment w moim życiu i był to Janusz Zaorski. Ale nie wiem dlaczego zrezygnował z tego. Według mnie nadawałem się "- mówi uśmiechając się przekornie aktor.

Na tej historii jednak nie kończy.



"Przekaz, jaki może wynikać z naszej rozmowy, do chłopaków i dziewczyn, którzy nie akceptują takiej miłości, jest tylko taki, żeby wyszli ze skorupy i nie wstydzili się czasem tego, aby spojrzeć na drugiego człowieka i popatrzeć, a może to jest fajny kumpel albo fajna kumpela. Czasami szkoda życia, a można spotkać bardzo ciekawych ludzi" - przekonuje w spocie Linda.

Wideo Bogusław Linda: Nadawałem się, żeby zagrać geja

Bogusław Linda jest kolejnym ambasadorem akcji społecznej Kampanii Przeciw Homofobii "Ramię w ramię po równość", w ramach której znane i lubiane osobistości ze świata sportu, kultury i mediów mówią o tym, że akceptują i wspierają osoby LGBT. Do ambasadorów i ambasadorek akcji należą m.in. Dorota Wellman, Zofia Czerwińska, Maryla Rodowicz, Małgorzata Ostrowska, Mateusz Janicki, Mela Koteluk, Gośka Szumowska, Natalia Przybysz, zespoły Lao Chce i Lipali oraz blogerki Maffashion i Marta Jadłonomia Dymek.