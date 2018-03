Blisko 100 gwiazd na przeglądzie Kino na Granicy

Blisko 100 wybitnych twórców filmowych z Polski i Czech - m.in. Krzysztof Zanussi, Maja Komorowska, Agnieszka Holland, Petr Zelenka i Jan Hrebejk - pojawi się na 20. Przeglądzie Filmowym Kino na Granicy, który odbędzie się na przełomie kwietnia i maja w Cieszynie i Czeskim Cieszynie.

Piotr Domalewski osobiście zaprezentuje widzom Kina na Granicy "Cichą noc" /Tomasz Jastrzębowski / Reporter

Jak podali w poniedziałek, 19 marca, organizatorzy, wśród zaproszonych na jubileuszową edycję wydarzenia gości znalazły się filmowe legendy i autorzy głośnych debiutów z ubiegłego roku. Piotr Domalewski osobiście zaprezentuje widzom "Cichą noc" - film nagrodzony Złotymi Lwami na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.



Do Cieszyna przyjedzie także Jagoda Szelc, reżyserka filmu pt. "Wieża. Jasny dzień", który na ekrany kin wejdzie w najbliższy weekend. "Wieża..." była wcześniej prezentowana na gdyńskim festiwalu, gdzie została nagrodzona za najlepszy scenariusz i debiut, oraz w lutym na Berlinale w prestiżowej sekcji "Forum", zorientowanej na filmy łączące sztukę i kino awangardowe, prace eksperymentalne i polityczne reportaże.

Jak podali organizatorzy, podczas Kina na Granicy będzie można zobaczyć także m.in. "Warany z Komodo" - filmowy debiut Michała Borczucha. W Cieszynie pojawią się twórcy tego filmu z reżyserem i scenarzystą na czele. Borczuchowi towarzyszyć będą odtwórcy głównych ról - Dominika Biernat i Krzysztof Zarzecki - oraz montażystka Beata Walentowska.

Przyjazd do Cieszyna potwierdzili również bohaterowie tegorocznych retrospektyw: Danuta Stenka, Krzysztof Zanussi, Jan Hrebejk i Ivan Trojan. Widzowie Kina na Granicy będą mogli także spotkać m.in. Maję Komorowską, Krzysztofa Kowalewskiego, Agnieszkę Holland, Martina Sulika, Jowitę Budnik, Mariana Dziędziela, Jacka Poniedziałka, Petra Zelenkę i Miroslava Janka. Na przeglądzie pojawią się też: Małgorzata Zajączkowska, Mariusz Grzegorzek, Artur Żmijewski, Andrzej Titkow, Marzena Trybała, Olga Bołądź, Marcin Dorociński i Sebastian Fabijański.

Zdjęcie Podczas Kina na Granicy będzie można zobaczyć "Warany z Komodo" - filmowy debiut Michała Borczucha / materiały prasowe

Rokrocznie w Cieszynie i Czeskim Cieszynie w ramach Przeglądu Filmowego Kino na Granicy/ Kino na Hranici widzowie mogą obejrzeć ponad 100 filmów, w tym najnowsze produkcje z Polski, Czech i Słowacji. Jubileuszowa edycja przeglądu potrwa aż siedem dni - od 27 kwietnia do 3 maja. Obecnie trwa przedsprzedaż karnetów.

Kino na Granicy to poza projekcjami filmów również wydarzenia towarzyszące. W klubie festiwalowym zagrają m.in. Pogodno, Bad Karma Boy oraz Tymon Tymański & MU. Podczas 20. edycji kinomani będą mieli okazję zobaczyć też wystawę ok. 40 obrazów namalowanych na potrzeby nominowanego do nagrody Oscara filmu "Twój Vincent".

Pierwsza edycja cieszyńskiej imprezy odbyła się w 1999 r. jako przegląd filmów czeskich. Gościem był wtedy Jirzi Menzel, wybitny czeski reżyser, najbardziej znany twórca czeskiej Nowej Fali, zdobywca Oscara za film "Pociągi pod specjalnym nadzorem". W 2001 r. formuła przeglądu została rozszerzona o produkcje słowackie, a w 2004 o polskie.

Pierwotnie imprezę organizowało stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka. Obecnie zajmują się tym stowarzyszenia: "Kultura na Granicy" z Polski oraz "Edukacja Talent Kultura" z Czech.