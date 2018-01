Antoni Pawlicki: Jestem bardzo nienasycony zawodowo

Aktor podkreśla, że dla niego wartościowa jest zarówno praca w teatrze, jak i rola w serialu. Wszystko bowiem zależy od podejścia samego aktora i zaangażowania w dany projekt. Dlatego on sam na początku przede wszystkim patrzy na postać, jaką będzie miał do wykreowania. Jeśli go zaintryguje i zaciekawi, podejmuje wyzwanie.

"Mam wiele marzeń związanych z moim zawodem" - mówi Antoni Pawlicki /AKPA

Antoni Pawlicki zdradza jednak, że kiedy bardzo zaangażował się w serial, brakowało mu teatru. Teraz gra w kilku spektaklach, a jego marzeniem jest rola w sztuce Szekspira.



- Jestem bardzo nienasycony zawodowo, dlatego chciałbym podjąć mnóstwo wyzwań. Chciałbym kontynuować moją przygodę z teatrem, do której wróciłem parę lat temu. Bardzo chciałbym dalej pracować w teatrze, ale chciałbym też dalej pracować w filmie. Mam wiele marzeń związanych z moim zawodem - mówi agencji Newseria Antoni Pawlicki, aktor.

Pawlicki nie ukrywa, że na deskach teatru czuje się znakomicie. Doskonale sprawdza się zarówno w sztukach komediowych, jak i w spektaklach o wydźwięku dramatycznym. Zdradza też, że bardzo chciałby się zmierzyć z ambitnym, ponadczasowym repertuarem.

- Marzę na przykład o tym, żeby zagrać w Szekspirze, ponieważ zacząłem swoją drogę zawodową w teatrze od roli Romea w Teatrze Polskim w Poznaniu w reżyserii Janusza Wiśniewskiego. Ten Szekspir jednak jest niesamowitym wyzwaniem, to byłoby niesamowite znowu zmierzyć się z czymś takim - mówi Antoni Pawlicki.

Zdjęcie Antoni Pawlicki i Agnieszka Więdłocha na planie serialu "Czas honoru" (2012) / AKPA

Pawlicki podkreśla, że nie chce wartościować, co jest ważniejsze w dorobku zawodowym aktora - ambitne spektakle czy dobre role serialowe. Bo choć w każdym z tych gatunków trzeba położyć nacisk na inne kwestie, to wspólnym mianownikiem jest satysfakcja i uznanie widzów.

- Seriale są bardzo różne, jedne są fantastyczne, a inne - stawiają aktorom mniej wymagań. Ale to też jest po prostu praca i w takim serialu zagrać dobrze, to też nie jest takie proste, więc w ogóle bym nie wartościował tego pod względem nobilitacji. Dlatego że nobilitacją może być uczestnictwo w serialu, może też być granie w teatrze. Miałem taki moment, kiedy w teatrze nie pracowałem w ogóle i w pewnym momencie po paru latach się zatrzymałem i mówię: zaraz, czegoś mi brakuje w zawodowym życiu. Mam wrażenie, że brakuje mi jakiejś inspiracji, brakuje mi wyobraźni, pomysłów - wspomina Antoni Pawlicki.

Wtedy też aktor postanowił zrezygnować z roli w serialu "Komisarz Alex", która pochłaniała sporo czasu i zwrócił się w kierunku teatru.

Zdjęcie Antoni Pawlicki, Leszek Lichota i Agnieszka Więdłocha w spektaklu "Polowanie na łosia" / AKPA

- Od paru lat z powodzeniem pracuję w teatrze, gram w kilku spektaklach, niektóre już zeszły, w niektórych ciągle gram, w kolejne będę wchodził i cieszę się z tego. Mam wrażenie, że teatr zmusza do poszukiwań, ale daje też dużo inspiracji i dużo rzemiosła aktorskiego, którego potrzeba - mówi Antoni Pawlicki.

Pawlickiego można teraz zobaczyć m.in. w spektaklach: "Polowanie na łosia" w Teatrze IMKA i "Ich czworo" w Teatrze Polonia.

Jesienią 2017 roku stacja TVN wyemitowała drugą edycję programu "Azja Express" z jego udziałem. Kompanem Antoniego Pawlickiego był aktor Paweł Ławrynowicz, z którym w finale zajął pierwsze miejsce.