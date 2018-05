Anna Radwan: 45 lat w pigułce

W filmie "Kamerdyner" Anna Radwan stanęła przed niezwykłym zadaniem aktorskim - zagrania swojej bohaterki na przestrzeni 45 lat na tle burzliwych wydarzeń pierwszej połowy XX wieku. Aktorka wciela się w pruską arystokratkę, Gerdę von Krauss.

Scenariusz "Kamerdynera", nowego filmu w reżyserii Filipa Bajona, oscyluje wokół losów pruskiego rodu von Kraussów. W szerszym wymiarze obraz podejmuje temat skomplikowanych relacji Polaków, Kaszubów i Niemców. Akcja filmu rozpoczyna się w 1900 roku, a kończy w 1945.



Odtwórczyni jednej z głównych ról, Anna Radwan, kreuje postać Gerdy von Krauss, żony głowy rodu Hermanna. Wychowuje córkę Maritę. Przygarnia też kaszubskiego chłopca Mateusza, który stracił matkę. Jest kobietą silną, obdarzoną mądrością życiową. Mimo że przychodzi jej żyć w burzliwych czasach, stara się zachować przyzwoitość i godność.

"Zaczynam film, mając 30 lat, a pod koniec dobijam do 80-tki. Prześledzenie tego, jak człowiek zmienia się na przestrzeni 45 lat, jest fascynującą podróżą. Myślę, że koleżanki po fachu mogą mi pozazdrościć takiego wyzwania" - mówi PAP Life aktorka, która w tym roku skończyła 52 lata.

Dla Radwan rola w "Kamerdynerze" to również okazja do przyjrzenia się, jak ewoluowała moda kobieca w pierwszej połowie XX wieku i przyodziania historycznych kostiumów. "Swoją przygodę z zawodem zaczynałam właśnie od ról kostiumowych, więc ten kostium do mnie przylgnął (grała m.in. w 'Damie Kameliowej' w reżyserii Jerzego Antczaka - przyp. red.). Później uciekałam od takich ról i grałam współczesne postaci" - wspomina Radwan.

Z Filipem Bajonem aktorka współpracowała po raz pierwszy. "Jest partnerem bardzo wymagającym, ale też dającym olbrzymie poczucie wolności. Ma duże zaufanie do współpracowników. Bardzo dobrze się z nim pracuje. Świetnie potrafi prowadzić aktora" - charakteryzuje reżysera.

W obsadzie "Kamerdynera" znaleźli się również m.in. Janusz Gajos, Sebastian Fabijański, Marianna Zydek, Adam Woronowicz, Borys Szyc, Marcel Sabat i Kamilla Baar-Kochańska. "Kamerdyner" w kinach od 21 września.