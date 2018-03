Anna Dereszowska: Dla mnie urlop to święto

Anna Dereszowska lubi czasem zrobić sobie przerwę od show-biznesu i zabrać swoją rodzinę na wakacje. Na urlopie zawsze jest bardzo aktywna - zwiedza i uprawia sport. Jednym z celów urlopowych wycieczek aktorki jest Portugalia. Wypoczywała tam już kilka razy, a atrakcji było tyle, że na słodkie lenistwo na plaży po prostu nie starczało czasu.

Anna Dereszowska podkreśla, że lubi wypoczywać zarówno w urokliwych zakątkach Polski, jak i w ciepłych krajach /Jarosław Antoniak /MWMedia

Anna Dereszowska stara się tak układać zawodowy grafik, by zawsze znalazło się w nim chociażby kilka dni na odpoczynek i zresetowanie myśli. Aktorstwo pochłania sporo czasu i energii, a żeby być kreatywnym, trzeba regularnie się regenerować.

Reklama

- Mam takie postanowienie już od paru lat i konsekwentnie je realizuję, gdzie urlop - tym bardziej, że naprawdę nie mam szczególnie dużo czasu wolnego - to jest święto i cokolwiek by się nie działo, bardzo pilnuję tych wolnych dni. Dlatego już myślę o jakichś wakacjach. A w zasadzie ja mam tak, że odkąd skończyłam ostatnie wakacje, już planuję następne. Na razie ustalam termin, ale jeszcze nie wiem gdzie - mówi agencji Newseria Anna Dereszowska.

W lipcu ubiegłego aktorka była w Portugalii, gdzie postanowiła poćwiczyć z córką nurkowanie. Przyznaje, że plażowanie szybko ją nudzi. Zazwyczaj stawia na aktywny wypoczynek i do tego samego zachęca też swoje dzieci. W przypadku jej rodziny planowanie wakacji nie jest jednak prostą sprawą. Najtrudniej jest zgrać terminy i wybrać taki moment na wyjazd, który będzie idealny dla wszystkich. - Jak wszyscy rodzice dzieci szkolnych wiedzą, naprawdę trudno jest tak wygospodarować, żeby te dzieci były w jakiś sposób zajęte przez całe wakacje - czy to u dziadków, czy w domu, czy na koloniach, i jednocześnie wstrzelić w to nasz urlop - przekonuje Dereszowska.

Gwiazda podkreśla, że lubi wypoczywać zarówno w urokliwych zakątkach Polski, jak i w ciepłych krajach. Je ulubionymi miejscówkami w kraju są Bukowina Tatrzańska i Warmia. Wszystko zależy od tego, ile wolnego czasu ma do dyspozycji. - Mam wielkie szczęście, że mój zawód jest jednocześnie moją pasją, więc z wielką przyjemnością przychodzę do pracy, ale jak każdy czasem mam tak, że posiedziałabym trochę w domu albo bym gdzieś bardzo chętnie wyjechała - podsumowuje Dereszowska.