ANIMOCJE w Bydgoszczy już po raz ósmy

O Grand Prix 8. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych ANIMOCJE walczyć będzie 47 animacji. Ósma edycja bydgoskiego festiwalu rozpoczyna się 8 kwietnia 2018 roku.

Zdobywcę Bydgoskiej Nagrody za Najlepszy Film Animowany poznamy 14 kwietnia 2018 roku.

O nagrodę główną walczą wspólnie filmy z konkursu Międzynarodowego i Polskiego. W tym pierwszym zobaczymy 35 animacji z takich krajów jak Rumunia, Singapur, USA, Belgia, Wielka Brytania, Polska, Francja, Szwecja, Włochy, Holandia, Turcja, Estonia, Hiszpania, Korea Południowa, Niemcy, Czechy, Węgry, Meksyk, Szwajcaria. W drugim startuje 12 animacji polskich.

Twórcy filmów konkursowych poruszają w swych animacjach różne tematy, od trudnych i bolesnych, po zabawne i surrealistyczne. Podobnie bogaty jest rodzaj wykorzystanych technik.

Świat na poważnie

"Black Dog" w reż. Joshua Tuthilla z USA wykorzystuje w animacji poklatkowej unikatowe, archiwalne zdjęcia z czasów "wyścigu kosmicznego" z lat 60. XX wieku pomiędzy ZSRR i USA. "Closed Visit" Jade Evansa z Wielkiej Brytanii przenosi nas do współczesności i opowiada o tym, jak nowoczesne technologie pozwalają nam radzić sobie z samotnością.

Holenderska animatorka Anna Eijsbouts w "Hate for sale" zajmuje się kwestią rosnącej nienawiści pomiędzy narodami i wewnątrz zachodnich społeczeństw. Kwestię napięć rasowych we Francji porusza "Riot" Franka Terniera, opowiadający o zamieszkach, jakie wybuchają po zastrzeleniu czarnoskórego chłopaka przez policję.

Bolesny temat odnajdziemy w południowokoreańskim "My Father’s Room" w reż. Nari Jang, która opowiada nam historię dziewczynki maltretowanej w dzieciństwie przez ojca. "Hel" Damiana Krakowiaka jest luźną interpretacją pojęcia zbawienia, potępienia oraz 7 grzechów głównych.

Na wesoło

Ale w konkursie znalazły się też historie z humorem. Zabawną wersję biblijnej przypowieści o Adamie i Ewie opowiada "Eden" Julie Caty z Francji. W jej filmie Pierwsi Rodzice są tak znudzeni siedzeniem w Raju, że uciekają porywając... kabriolet Boga. Ten zaś wysyła w pościg za nimi wiernego... dinozaura.

W świat absurdu przenosi nas z kolei "Maasikaõgijad" ("Strawberry Eaters") ze słynnej, estońskiej szkoły animacji, w realizacji Mattiasa Malka. To film fantasy o farmerach truskawek, których pola zostały zniszczone przez wygłodniałe super-ślimaki. Farmerzy przenoszą się do miasta, niestety ślimaki nie chcą im odpuścić nawet tam... Równie fantazyjne zjawiska zobaczymy w "Taxidermy for Bigginers" Arii Covamonas z Meksyku, w którym główną rolę gra Biały Królik, za którym - co oczywiste - trzeba podążać.

Zgodnie z festiwalową tradycją, do stawki dołączy jeszcze jeden film, wybrany podczas "Do-grywki" przez widzów. "Do-grywka" odbywa się zawsze tuż przed festiwalem, a w tym roku zakwalifikowano do niej 29 animacji.



ANIMOCJE 2018 - Konkurs Międzynarodowy:

1. "3rd Date", reż. Veronika Solomon (Niemcy, Rumunia 2018)

2. "Between Us Two, reż. Wei Keong Tan (Singapur 2017)

3. "Black Dog", reż. Joshua Tuthill (USA 2017)

4. "Ça Urge", reż. Etrillard Johann (Belgia 2017)

5. "Cel Mai Bun Client", reż. Serghei Chiviriga (Rumunia 2017)

6. "Chilli", reż. Martina Mikušová (Słowacja 2016)

7. "Closed Visit", reż. Jade Evans (Wielka Brytania 2017)

8. "Death and exposure", reż. Sahanshil Dangol (Wielka Brytania 2017)

9. "Dialogi", reż. Monika Kuczyniecka (Polska 2016)

10. "Eden", reż. Julie Caty (Francja 2017)

11. "Enough", reż. Anna Mantzaris (Szwecja 2017)

12. "Framed", reż. Marco Jemolo (Włochy 2017)

13. "Hate for sale", reż. Anna Eijsbouts (Holandia 2017)

14. "Hel", reż. Damian Krakowiak (Polska 2015)

15. "Kötü Kiz", reż. Ayce Kartal (Turcja 2017)

16. "Le Marcheur", reż. Frédéric Hainaut (Belgia 2017)

17. "Link", reż. Robert Löbel (Niemcy 2017)

18. "Maasikaõgijad", reż. Mattias Mälk (Estonia 2018)

19. "Moonday", reż. Riane Stremmelaar (Holandia 2018)

20. "Morning Cowboy", reż. Fernando Pomares (Hiszpania 2017)

21. "My Father’s Room", reż. Nari Jang (Korea Południowa 2016)

22. "Nachtstück", reż. Anne Breymann (Niemcy 2016)

23. "Pleure!", reż. Laura Nicolas (Belgia 2017)

24. "Rabbit’s Blood", reż. Sarina Nihei (Wielka Brytania, Japonia 2017)

25. "Regrets", reż. Petra Stipetic (Niemcy 2017)

26. "Riot", reż. Frank Ternier (Francja 2017)

27. "Sea", reż. Marharita Tsikhanovich (Czechy 2017)

28. "Ships passing in the night", reż. Elizabeth Zwimpfer (Niemcy 2016)

29. "Snow White Cologne", reż. Amanda Eliasson (Wielka Brytania 2017)

30. "Taxidermy for Bigginers", reż. Aria Covamonas (Meksyk 2017)

31. "The Theory of Sunset", reż. Roman Sokolov (Rosja 2017)

32. "Tête à Tête", reż. Natasha Tonkin (USA 2017)

33. "The Northeast Kingdom", reż. Alan Jennings (USA 2017)

34. "There’s Too Many of These Crows", reż. Morgan Miller (Meksyk 2016)

35. "Travelogue Tel Aviv", reż. Samuel Patthey (Szwajcaria 2017)



ANIMOCJE 2018 - Konkurs Najnowszych Filmów Polskich:

36. "Chwast", reż. Adrianna Matwiejczuk

37. "Dans les bois", reż. Karolina Chabier

38. "Dziwny przypadek", reż. Zbigniew Czapla

39. "Fluoksetyna", reż. Paweł Czarnecki

40. "If you can", reż. Hanna Rybak

41. "JustiFitness", reż. Justyna Pazdan

42. "Kajtek", reż. Aga Jarząb

43. "Ludzik spadł mi z nieba", reż. Magdalena Pilecka

44. "Norma", reż. Agata Mianowska

45. "O Matko!", reż. Paulina Ziółkowska

46. "Satin", reż. Łukasz Rusinek

47. "Ucieczka", reż. Jarosław Konopka

Podczas festiwalu odbędzie się również Konkurs Filmów dla Dzieci (w trzech sekcjach). W tym roku widzowie zobaczą tam 33 filmy.



8. MFFA ANIMOCJE odbędzie się w dniach 8-14 kwietnia 2018 w Bydgoszczy.