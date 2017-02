Andrzej Żuławski: Przekraczał granice tradycyjnego kina

1 11

Andrzej Żuławski (C) urodził się 22 listopada 1940 r. we Lwowie. Szkołę średnią skończył we Francji. Studiował na wydziale reżyserii wyższej szkoły filmowej IDHEC w Paryżu (Institut des Hautes Etudes Cinematographiques, ukończył ją w 1965 r.). Na początku swojej filmowej kariery Andrzej Żuławski był asystentem i drugim reżyserem u Andrzeja Wajdy - na planach jego filmów "Samson" (1961, na zdjęciu), "Miłość dwudziestolatków" (1962) i "Popioły" (1965).