Amerykańska premiera "Cichej nocy" w Nowym Jorku

Festiwal filmów europejskich "Panorama Europe" w Nowym Jorku prezentuje "Cichą noc" w reżyserii Piotra Domalewskiego. Jest to amerykańska premiera pełnometrażowego debiutu fabularnego polskiego artysty.

Dawid Ogrodnik i Tomasz Ziętek w scenie z "Cichej nocy" /fot. Robert Jaworski, Studio Munka - SFP /materiały dystrybutora

10.edycja imprezy gromadzi 17 filmów z krajów Unii Europejskiej. Jego organizatorem są European Union National Institutes for Culture. Stowarzyszenie skupia wszystkie instytuty kulturalne Unii Europejskiej (w tym Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku). Wydarzenie współorganizuje Museum of the Moving Image (MoMI).



Jak wyjaśniła PAP kuratorka festiwalu "Panorama Europe" Nellie Killian impreza przedstawia eklektyczny zestaw najnowszych filmów z Europy, w tym fabularne, dokumentalne i eksperymentalne. "Cicha noc" to naprawdę ekscytujący debiutancki film reżysera. Film opowiada niesamowitą, aktualną historię o życiu we współczesnej Polsce, nie będąc dydaktycznym czy uproszczonym. Cieszymy się, że możemy pokazać "Cichą noc" w "Panoramie Europy" bezpośrednio po zdobyciu Orłów 2018" - dodała.

Według Killian film Domalewskiego idealnie pasuje do tegorocznej imprezy. Bada problemy związane z migracją zarobkową i przedstawia bogaty portret życia rodzinnego. "Mam nadzieję, że projekcja filmu pozwoli osobom, które śledzą polskie kino, zobaczyć długo oczekiwany film, a ludziom, którzy są zainteresowani filmem, bardziej ogólnie, stworzy szansę, by obejrzeć debiutancki film obiecującego nowego reżysera" - wskazała kuratorka.

Organizatorzy portretują "Cichą noc" jako historię pracującego za granicą Adama (Dawid Ogrodnik), który przyjeżdża na Wigilię Bożego Narodzenia do swojego rodzinnego domu na prowincji. Nikt z jego licznej rodziny nie spodziewa się jednak, jaki jest prawdziwy powód jego nagłego powrotu do Polski. Domalewski w swoim filmie opowiada o emigracji, o tym jak emigracja niszczyła i niszczy pokolenia Polaków.

"Chciałem przede wszystkim opowiedzieć wiarygodną i trzymającą w napięciu historię. Wiedziałem też, że w tych podstawowych zagadnieniach jak: emocje związane z rodziną i chęć poprawienia swojego losu, wszyscy niezależnie od pochodzenia i statusu materialnego mamy podobne doświadczenia" ­­- cytują jeden z wywiadów Domalewskiego organizatorzy nowojorskiej imprezy.

"Cicha noc" okazała się jedną z największych sensacji ubiegłorocznego festiwalu w Gdyni, gdzie zdobyła aż siedem nagród, w tym Złote Lwy dla najlepszego filmu, nagrodę za główną rolę męską dla Dawida Ogrodnika, a w tym roku dostał od Polskiej Akademii Filmowej dziewięć statuetek Orły 2018 w tym za: najlepszy film, najlepszą reżyserię, najlepszy dźwięk, najlepsze role drugoplanowe (żeńska dla Agnieszki Suchory i męska dla Arkadiusza Jakubika), najlepszą główną rolę męską (Dawid Ogrodnik), najlepszy scenariusz, najlepsze zdjęcia (Piotr Sobociński Jr), odkrycie roku (Piotr Domalewski) oraz nagrodę publiczności.

Pokazy festiwalowe odbywają się w MoMI, a także w Bohemian National Hall. Właśnie tam będzie jeszcze jedna okazja na obejrzenie debiutu fabularnego polskiego reżysera na projekcji w najbliższy wtorek. "Panorama Europe" potrwa do 31 maja.

MoMI jest znanym ośrodkiem promującym sztukę, historię, technikę i technologię filmu, telewizji i mediów cyfrowych. Gromadzi, konserwuje i udostępniania artefakty związane z ruchomym obrazem poprzez wystawy multimedialne i programy edukacyjne.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP Life)