Alżbeta Lenska musiała przejść poważną operację mózgu. Rafał Cieszyński prosi o modlitwę

Alżbeta Lenska musiała przejść operację mózgu. Niepokojące informacje na temat stanu jej zdrowia przekazał mąż, aktor Rafał Cieszyński. Rodzina prosi o modlitwę.

Alżbeta Lenska i Rafał Cieszyński są małżeństwem od 2007 roku /Jarosław Antoniak /MWMedia

Rafał Cieszyński za pośrednictwem Instagrama swojej żony podał informację o niepokojącym stanie jej zdrowia.

"Piszę na stronie mojej żony, ponieważ wiem, że ona sama by sobie tego życzyła. Widzę ile wiadomości przychodzi od was... Prowadziła swój Instagram systematycznie i szanowała każdego, kto do niej napisał. Becia nie będzie przez jakiś czas mogła odpowiadać na wasze wiadomości. W środę miała bardzo poważną operację mózgu" - napisał na mąż aktorki.

Póki co nie mamy więcej informacji na temat stanu Alżbiety Lenskiej. Nie wiadomo również, dlaczego operacja mózgu była konieczna.

Ostatni wpis na Instagramie aktorki pojawił się tydzień temu. Wówczas pisała o swojej rodzinie i była pełna optymizmu. "Kocham i uwielbiam spędzać z nimi czas" - pisała o swoich bliskich.

"Prosimy o modlitwę" - apeluje dziś Rafał Cieszyński, który jest mężem Lenskiej od 2007 roku. Para wychowuje dwójkę dzieci - urodzoną w 2011 roku córkę Zosię i urodzonego w 2013 roku syna Antoniego.