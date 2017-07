Aleksandra Domańska o filmie "Volta": Siła kobiet

Komedia sensacyjna "Volta" to już trzeci projekt, w którym Aleksandra Domańska miała okazję współpracować z Juliuszem Machulskim. "Reżyser dał nam bardzo dużą wolność w tworzeniu film" - opowiada aktorka, pytana o pracę nad "Voltą".

Aleksandra Domańska w filmie "Volta" /materiały dystrybutora

W 2013 roku Aleksandra Domańska wystąpiła w filmie "Ambassada", natomiast dwa lata później Juliusz Machulski obsadził ją spektaklu "Rybka Canero" w Teatrze Telewizji.



"Ma potencjał na wspaniałą aktorką, o której jeszcze usłyszymy" - ocenia ją reżyser. Ta 26-letnia absolwentka warszawskiej Akademii Teatralnej ma też na swoim koncie role w "Drogówce", "Pod Mocnym Aniołem", a także w serialach telewizyjnych, jak "Lekarze" i "Przepis na życie".

W "Volcie" gra dziewczynę związaną ze starszym, bogatym partnerem, którym jest Bruno Volta, główny bohater filmu.

"Aga to dziewczyna na pierwszy rzut oka dosyć naiwna, która kiedyś miała wielkie marzenia, ale niestety trochę powinęła jej się noga bądź podjęła złe decyzje, które doprowadziły ją do takiego momentu jej życia, w którym może niekoniecznie chciałaby się znaleźć" - uchyla rąbka tajemnicy Domańska.

Aga spotyka na swojej drodze Wiki. Nowa znajoma znajduje w ścianie kamienicy tajemniczy i drogocenny przedmiot. Volta zrobi wszystko, by wejść w posiadanie tej rzeczy. Nie będzie to takie łatwe, gdyż niepozornie wyglądająca Wiki jest kuta na cztery nogi. "Ewidentnie jest to film o sile kobiet, o pewnej umiejętności zjednoczenia się w słusznej sprawie, bo chodzi o wymierzenie sprawiedliwości" - stwierdza Domańska.

Jak aktorka ocenia współpracę z Machulskim? "Był absolutnie partnerem w pracy. Jako scenarzysta i reżyser 'Volty', dał nam bardzo dużą wolność w tworzeniu film, co się nie często zdarza, muszę przyznać szczerze. Zazwyczaj scenarzyści są bardzo mocno związani z tym, co napisali, a tutaj wręcz przeciwnie" - mówi Domańska.



Film "Volta" trafi na ekrany polskich kin 7 lipca 2017 roku.