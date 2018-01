Agnieszka Więdłocha: Gotowa na miłość

"Kobieta sukcesu" to nowa komedia romantyczna z gwiazdorską obsadą. W roli tytułowej zobaczymy Agnieszkę Więdłochę. Partnerują jej Mikołaj Roznerski, Bartosz Gelner i Julia Wieniawa. W pozostałych rolach m.in. Tomasz Karolak, Małgorzata Foremniak, Paulina Gałązka, Ireneusz Czop. Premiera filmu jest planowana na 8 marca.

"Kobieta sukcesu" trafi do kin 8 marca /materiały dystrybutora

Agnieszka Więdłocha świetnie odnalazła się w tytułowej roli: - Też jestem ambitna, też cały czas muszę sobie coś udowadniać. Nie innym, ale sobie. Jestem taką osobą, która wszystko chce zrobić sama i chce pokazać: "Ja nie zrobię? Ja nie dam rady? Oczywiście, że dam radę!", ale czasami trzeba zwolnić i wrzucić na luz.

A o czym będzie "Kobieta sukcesu"? - Będzie dużo o miłości. Tej przyjemnej i tej bolesnej - tej, która się nie udaje. Ale też o nadziei, że miłość jest możliwa. Bo naprawdę wierzę w to, że każdy z nas zasługuje na miłość - podkreśla Więdłocha.

Główną bohaterką filmu jest Mańka (Agnieszka Więdłocha), szefowa firmy w wielkim mieście, której życie nagle wywraca się do góry nogami. Jej biznes pada ofiarą nieuczciwej konkurencji, związek z Norbertem (Mikołaj Roznerski) przeżywa kryzys, a pod drzwiami mieszkania kobieta zastaje Lilkę (Julia Wieniawa), młodszą siostrę uosabiającą chaos, tak obcy perfekcyjnej Mańce. W jej życie - za sprawą psa i przypadku - wkracza również Piotr (Bartosz Gelner), którego wbrew sobie i mimo serii nieporozumień zdaje się przyciągać.



Jako przebojowa kobieta sukcesu Mańka nie zamierza się poddawać i skupia się na walce o przetrwanie firmy i zdemaskowanie oszustów! Czy nie straci przez to z oczu siostrzanej przyjaźni i szansy na coś nowego? "Kobieta sukcesu" to lekka i przewrotna komedia romantyczna o tym, że kiedy wydawać by się mogło, że straciliśmy wszystko, tak naprawdę dostajemy od losu to, co najbardziej cenne.

Autorką scenariusza jest Hanna Węsierska znana z takich hitów jak "Lejdis" czy "Śniadanie do łóżka", reżyserem zaś Robert Wichrowski ("Francuski numer").