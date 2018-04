60 filmów dokumentalnych podczas 15. Millennium Docs Against Gravity we Wrocławiu

Ponad 60 filmów, w tym najgłośniejsze tytuły światowych festiwali, pokazanych zostanie podczas wrocławskiej odsłony 15. Millenium Docs Against Gravity. Festiwal odbędzie się w Dolnośląskim Centrum Filmowym między 11 a 20 maja.

Millennium Docs Against Gravity to największy festiwal filmów dokumentalnych w Polsce, który odbywa się równolegle w pięciu polskich miastach - oprócz Wrocławia, także w Warszawie, Gdyni, Bydgoszczy i Lublinie.

Jak podkreślił dyrektor festiwalu Artur Liebhart, Wrocław był pierwszym miastem, które sześć lat temu dołączyło do festiwalu. „To festiwal, który nie jest przywiązany do jednego miejsca, tylko szuka widza w całej Polsce, to ewenement w skali Europy” - powiedział Liebhart na czwartkowej konferencji prasowej.

Tegoroczną edycję otworzy satyryczny „Film o niczym” w reżyserii serbskiego twórcy Borisa Miticia, który tworzy seria krótkich ujęć nakręconych przez 62 operatorów.

