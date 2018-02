21. Przegląd Filmów o Sztuce: Zgłoś film do konkursu!

W kwietniu w Zakopanem odbędzie się 21. Przegląd Filmów o Sztuce. Jeszcze do 15 marca można zgłaszać filmy do konkursu.

Plakat 21. Przeglądu Filmów o Sztuce w Zakopanem. Autorem plakatu jest Piotr Młodożeniec /materiały prasowe

21. Przegląd Filmów o Sztuce organizuje w dniach 11-15 kwietnia miasto Zakopane oraz Zakopiańskie Centrum Kultury.

Przegląd wraca po ponad dwudziestu latach przerwy - jego ostatnia edycja odbyła się w latach 90. XX wieku. Pierwszy Przegląd odbył się w 1968 roku, towarzyszył "2. Salonowi Lutowemu 68", który poświęcony był grafice ogólnopolskiej oraz "3. Salonowi Marcowemu 68", na którym swe prace wystawiło dziewięciu wybitnych polskich malarzy, m.in. Brzozowski, Gierowski, Nowosielski i Stajuda. Początkowo Przeglądy odbywały się co roku, a od 1976 roku - co dwa lata.

Nawiązując do tradycji, organizatorzy 21. Przeglądu zaplanowali tegoroczną edycję wydarzenia, która powróci do formuły konkursowej. Nagrodę w tym roku po raz pierwszy przyzna również Stowarzyszenie Filmowców Polskich.

Organizatorzy zachęcają do nadsyłania zgłoszeń filmów: dokumentalnych i telewizyjnych, fabularnych i animowanych oraz reportaży poświęconych różnym dziedzinom sztuki. Konkurs posiada formułę otwartą. Skierowany jest do profesjonalistów jak i debiutantów - studentów szkół filmowych i uczelni artystycznych. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.pfos.pl.



Zgłoszenia przyjmowane są do 10 marca 2018 roku.



W tegorocznym programie Przeglądu, oprócz filmów zgłoszonych do konkursu zobaczymy również między innymi pokazy specjalne filmu "Twój Vincent" oraz "Wezwanie". Odbędą się także spotkania z twórcami, oraz koncert zespołu Nanook of the North z projekcją filmu niemego. Swoją kontynuację będą miały warsztaty filmowe, które poprowadzą wykładowcy łódzkiej Szkoły Filmowej Zbigniew Wichłacz i Józef Romasz.

Wszelkie informacje o tegorocznym 21. Przeglądzie Filmów o Sztuce można znaleźć na stronie internetowej imprezy.