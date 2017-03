10.Netia Off Camera: Kino, które wytycza drogę

Co interesuje i niepokoi filmowców? O których tytułach gorąco dyskutuje się na całym świecie? W końcu do kogo trafi Krakowska Nagroda Filmowa? Odpowiedzi na te pytania przyniesie Międzynarodowy Konkurs Wytyczanie Drogi - główna sekcja Festiwalu Netia Off Camera. O 100 tysięcy dolarów, jedną z najwyższych nagród tego typu na świecie, walczy w tym roku 10 tytułów.

"Columbus" to subtelna opowieść o zagubieniu i alienacji urodzonego w Korei amerykańskiego reżysera i artysty wizualnego, Kogonady. Nieśpieszna akcja odkrywa przed widzami fascynująco zwyczajną codzienność tytułowej miejscowości. Reżyser zderza ujęcia natury ze zbliżeniami miejskiej architektury. Na ekranie m.in. Parker Posey, która odwiedziła festiwal i Kraków w 2014 roku.

"Dayveon" - fabularny debiut Ammana Abbasi’ego, dokumentalisty i muzyka - opowiada historię trzynastoletniego czarnoskórego chłopaka, mieszkającego na Południu USA. Reżyser przygląda się procesowi dorastania i próbom odnalezienia się w trudnej codzienności. Abbasi, portretuje kulturowe i społeczne peryferia, przeplatając przesiąknięte słońcem zdjęcia Południa z sugestywnymi ujęciami natury. Porusza się przy tym płynnie pomiędzy brutalnym realizmem a poetyckością.

"A Date for Mad Mary" to adaptacja sztuki autorstwa irlandzko-pakistańskiej pisarki i aktorki Yasmine Akram. Scenariusz napisał Colin Thorton, a reżyserią zajął się jego brat Darren. Film jest wyjątkowo ciepłym i podnoszącym na duchu obrazem o przyjaźni i miłości.

Stella Meghie w swoim reżyserskim debiucie opowiada dynamiczną i burzliwą historię afroamerykańskiej rodziny, jamajskiego pochodzenia, złożonej z kliku pokoleń kobiet. Jej "Jean of the Joneses" pokazuje rzeczywistość, w której decydują kobiety. Silne postacie nabierają wyraźnego politycznego znaczenia zwłaszcza w najnowszym krajobrazie społecznym.

"Spina" powstała w ramach pracy dyplomowej na praskiej FAMU. W swoim debiucie fabularnym Tereza Nvotová ogrywa schematy narracyjne kina inicjacyjnego, ukazując wydarzenia z perspektywy nastolatki noszącej w sobie piętno gwałtu. Ostro rozprawia się z tym bardziej powszechnym, niż mogłoby się to zdawać, zjawiskiem, stając w obronie ofiar, które same często boją się przerwać milczenie.

O Krakowską Nagrodę Filmową będzie walczyć 10 tytułów. Kolejne poznamy już niebawem. 10.Netia Off Camera odbędzie się w dniach 28 kwietnia - 7 maja.