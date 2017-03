10. Festiwal Muzyki Filmowej: Znamy program Gali Jubileuszowej

"La La Land" Justina Hurwitza, "Gwiezdne wojny" Johna Williamsa, "Władca Pierścieni" Howarda Shore’a, "Marzyciel" Jana A.P. Kaczmarka, "Dom grozy" Abla Korzeniowskiego, "Incepcja" Hansa Zimmera, "Igrzyska śmierci" Jamesa Newtona Howarda, "Power Rangers" Briana Tylera - kultowe tematy światowego kina zabrzmią 20 maja 2017 roku w TAURON Arenie Kraków, podczas Gali Jubileuszowej FMF "All is Film Music".

Emma Stone i Ryan Gosling w filmie "La La Land" /materiały dystrybutora

W sobotni wieczór wręczone zostaną także prestiżowe festiwalowe wyróżnienia - Nagroda im. Wojciecha Kilara, statuetka Ambasadora FMF oraz Young Talent Award.



Uroczysty koncert "All is Film Music" będzie głównym wydarzeniem 10. FMF, podsumowującym "wszystko to, co budowało naszą działalność przez lata" - zapowiada Robert Piaskowski, dyrektor artystyczny festiwalu. W repertuarze znajdą się suity filmowe największych mistrzów gatunku, skomponowane specjalnie na potrzeby FMF. Będą więc legendarne tematy muzyczne z kultowych filmów akcji, ale także najpopularniejsze ścieżki dźwiękowe z seriali telewizyjnych oraz gier video.

Oscarowi goście Gali - Howard Shore i Jan A.P. Kaczmarek - przypomną dawne wzruszenia związane z festiwalowymi wykonaniami ich muzyki filmowej. Suita z trylogii "Władca Pierścieni" zabierze słuchaczy w sentymentalną podróż do początków FMF w 2008 roku, kiedy po raz pierwszy usłyszeli ją na krakowskich Błoniach. Z kolei tematy z "Marzyciela" Jana A.P. Kaczmarka zaprowadzą nas do industrialnego wnętrza Hali Ocynowni ArcelorMittal, o której kompozytor mówił podczas 6. edycji festiwalu: "Gdy ją zobaczyłem, pomyślałem: tego nie da się nagłośnić! A jednak przyszli ludzie, włączono światła i okazało się, że atmosfera tego miejsca jest zjawiskowa. To wnętrze podkreśla nastrój, a ja hołduję muzyce, która ma charakter. Takiej, która definiuje emocje, zmienia znaczenia i stanowi w filmie trzecią siłę".

Kolejny gość sobotniego wieczoru - amerykański multiinstrumentalista Brian Tyler - zaprezentuje festiwalowej publiczności najświeższe kompozycje: główny temat z czwartej odsłony gry video "Assassin's Creed: Black Flag" oraz suity z hitów światowego kina i telewizji, takich jak kasowy serial "Szybcy i wściekli", kontynuacje przygód superbohaterów z komiksów Marvela "Iron Man III" i "Avengers: Czas Ultrona", francusko-amerykański thriller "Iluzja" oraz słynne fantastyczne kino akcji "Wojownicze żółwie Ninja". W dorobku Tylera znajduje się już blisko sto ścieżek dźwiękowych do produkcji kinowych, seriali i gier - najnowsza pochodzi z długo wyczekiwanego filmu s-f "Power Rangers", którego premierę zaplanowano na 22 marca 2017 roku (w Polsce - na 24 marca 2017). Muzyka z tej produkcji zabrzmi premierowo podczas sobotniej Gali "All is Film Music" w krakowskiej TAURON Arenie.

W repertuarze uroczystego koncertu podsumowującego pierwszą dekadę FMF nie braknie legendarnych tematów ze światowych superprodukcji kina oraz telewizji. Będzie zatem suita z "Gwiezdnych wojen" Johna Williamsa, złożona z trzech myśli muzycznych wybranych z oryginalnej partytury: triumfalnego tematu tytułowego, słynnego "Marsza Imperatora" oraz zmysłowego nokturnu na flet (w wykonaniu amerykańskiej flecistki Sary Andon) towarzyszącego księżniczce Lei, zabrzmi także minimalistyczna "Incepcja" Hansa Zimmera, wzbogacona hipnotycznym dźwiękiem gitary elektrycznej (w tej roli polski multiinstrumentalista oraz kompozytor, przyjaciel festiwalu Aleksander Milwiw-Baron). Dla miłośników seriali - mroczna muzyka z "Domu grozy" Abla Korzeniowskiego, przejmujące tematy z "Fargo" oraz "Długiej Nocy" Jeffa Russo (na perkusji zagra sam kompozytor), suita Seana Callery’ego z amerykańskich produkcji telewizyjnych "Homeland" i "24" (w interpretacji jazzbandu pod przewodnictwem autora ścieżki dźwiękowej), transowy "Belfer" polsko-bułgarskiego kompozytora Atanasa Valkova (uczestnika FMF Master Classes) oraz cykl fantasy "The Emerald City", autorstwa Trevora Morrisa — gościa festiwalu i jurora obecnej edycji międzynarodowego konkursu o statuetkę Young Talent Award (zadaniem uczestników tegorocznych zmagań jest skomponowane muzyki na chór i orkiestrę symfoniczną do fragmentu tego serialu).

Polskie kino reprezentowane będzie także przez kryminał "Sługi Boże" Mariusza Gawrysia z nastrojową muzyką Macieja Zielińskiego. I wreszcie, w charakterze wisienki na torcie, nagrodzony sześcioma Oscarami 2017 "La La Land" Damiena Chazelle, z wyróżnioną przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej muzyką kalifornijskiego twórcy Justina Hurwitza. Wszystkie kompozycje usłyszymy w wykonaniu Orkiestry Akademii Beethovenowskiej i chóru Pro Musica Mundi - całość poprowadzi zdobywca tytułu Ambasadora FMF Diego Navarro oraz goście 10. FMF: Abel Korzeniowski, Jeff Russo i Trevor Morris.

Podczas Jubileuszowej Gali wręczymy także prestiżowe wyróżnienia FMF, przyznawane wybitnym, rozpoznawalnym i najbardziej kreatywnym twórcom i propagatorom muzyki filmowej na świecie. Nagrodę im. Wojciecha Kilara, ustanowioną przez prezydentów Krakowa i Katowic z myślą o kompozytorach, którzy - wzorem jej patrona - stoją na straży etosu i sztuki muzyczno-filmowej, odbierze kanadyjski twórca Howard Shore. Laureat Oscara za muzykę do "Władcy Pierścieni: Powrotu Króla" i "Władcy Pierścieni: Drużyny Pierścienia" Petera Jacksona otrzyma wyróżnienie w uznaniu zasług na polu światowej muzyki i kina, za wierność tradycyjnej formule kompozytorskiej, wszechstronność twórczą oraz głębokie rozumienie istoty filmowego dzieła. Nagroda im. Wojciecha Kilara przyznana zostanie już po raz trzeci; pierwszym jej zdobywcą był amerykański kompozytor Elliot Goldenthal, kolejnym - francuski twórca Alexandre Desplat ("Grand Budapest Hotel").

Laureatów dwóch pozostałych wyróżnień poznamy w festiwalową sobotę. Tytuł Ambasadora FMF - przeznaczony dla przyjaciół naszego festiwalu, którzy oddają muzyce filmowej energię i serce oraz budują połączenia branżowe i rangę Festiwalu Muzyki Filmowej w kraju i na świecie - przyznamy już po raz czwarty. Z kolei konkurs dla młodych twórców muzyki filmowej będzie miał w tym roku swą piątą odsłonę - zdobywca statuetki Young Talent Award wyłoniony zostanie spośród dwudziestu uczestników FMF Master Classes, których prace zostaną wyróżnione przez międzynarodowe jury pracujące pod przewodnictwem prof. Daniela Carlina. Zwycięska suita zabrzmi podczas Gali Jubileuszowej FMF "All is Film Music". Początek koncertu o godz. 18.00.

10. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie od 17 do 23 maja.