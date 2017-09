"Durczokracja", czyli Kamil Duroczk w Polsat News

- To już drugie sezon w Polsat News, choć pierwszy szedł pod hasłem i szyldem "Brutalnej prawdy" - powiedział w rozmowie z Interią Kamil Durczok.

- Gwarantuję kulturalną, elegancką rozmowę na antenie - dodał.



"Durczokracja" to czwartkowy program Kamila Durczoka. Opinie zaproszonych do studia polityków i ekspertów na temat bieżących wydarzeń politycznych, ekonomicznych i społecznych poznamy o godz. 21:00.



