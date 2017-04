"Zmiana pełną parą": Nowy program Agaty Młynarskiej

Agata Młynarska wraca na antenę TLC z autorskim programem "Zmiana pełną parą". Wraz z zespołem swoich ekspertek: stylistką Moniką Jurczyk, wizażystką Katarzyną Sujką oraz stylistką fryzur i kolorystką Igą Chmielewską pomoże małżonkom, którzy wezmą udział w show, odkryć na nowo wielki potencjał, jaki drzemie w ich związkach.

Ona - oddana mężowi i poświęcona domowym obowiązkom. On - poczciwy i nieszukający okazji do zdrady. Kochają się, ale to już nie to co kiedyś. Szanują się, ale już za sobą nie szaleją. Przetrwali wiele, ale ciężko im uporać się z rutyną, która gasi miłość w ich małżeństwie. Czy taka musi być kolej rzeczy w przypadku upływu lat u każdej zakochanej pary? Agata Młynarska udowodni, że nie. Na oczach widzów dokona się prawdziwa "Zmiana pełną parą"! Pod okiem Młynarskiej i zespołu jej ekspertek miłość dwojga ludzi, poddana próbie rutyny i codzienności, ma szansę na odkrycie ponownego blasku.

- Ten moment kiedy dwoje ludzi się w sobie zakochuje jest magiczny. Ziemia się trzęsie, niebo rozpromienia, a ci zakochani są przekonani, że świat poza nimi nie istnieje. Gestów świadczących o uczuciach, zainteresowaniu i zaopiekowaniu jest wtedy wiele. Umiemy o siebie zabiegać. Mamy o czym ze sobą rozmawiać. Często bawią nas te same filmy i łączą podobne pasje. Nie ulega jednak wątpliwości, że z upływem lat poziom ekscytacji i wzajemnej fascynacji się zmienia. Tak samo, jak zmienia się nasza relacja. Jest inaczej, co nie oznacza, że musi być gorzej. Nie możemy poddać się rutynie, zaniedbać i zapomnieć za co tak naprawdę się kochamy. Choć zdaję sobie sprawę, że dla wielu ludzi to nie jest wcale takie proste. Ciężko zrobić ten pierwszy krok, zdjąć maskę, szczerze porozmawiać lub zawalczyć o drugą osobę. Dlatego właśnie powstała "Zmiana pełną parą", w której sprawimy, że nasi bohaterowie ponownie poczują się tak, jak na pierwszej randce, a świat wokół nich nie będzie istniał - mówi Agata Młynarska.

Do programu zgłosiło się wiele małżeństw w różnym wieku, a także z różnym stażem małżeńskim. To, co ich łączy to chęć przeżycia wielkiej przygody i wykonanie pierwszego kroku ku wielkiej zmianie.



- Jestem ogromnie wdzięczna wszystkim moim wspaniałym bohaterom, którzy zdecydowali się otworzyć przede mną ze swoimi uczuciami, oczekiwaniami i obawami. Jestem dumna, że pozwolili mi przejąć stery nad zmianą jakości ich relacji, jaka zaczęła dokonywać się podczas naszych wspólnych spotkań. I wreszcie, jestem też bardzo podekscytowana, że będą miała możliwość przedstawić ich państwu w moim programie w telewizji TLC - dodaje Młynarska, która pełni tez obowiązki dyrektor rozwoju TLC.

W każdym odcinku poznajemy jedną parę, która zdecydowała się zawalczyć o swój związek. Zanim jednak wspólnie odkryją na nowo to, co zostało zapomniane, bądź zaniedbane - zostają rozdzieleni i muszą wykonać pracę indywidualną. Podczas ich szczerych rozmów z Agatą dowiadujemy się co lubią w sobie nawzajem, a co chcieliby zmienić. Emocje, wzruszenie, a także chwila prawdy i konfrontacja z uczuciami tej drugiej strony - to bez wątpienia jedne z najmocniejszych punktów tego programu. Wtedy bowiem zaczyna się prawdziwa, wewnętrzna przemiana bohaterów, której wyraz dają w osobistych listach pisanych do siebie nawzajem. Przeczytają je sobie podczas finałowej kolacji.

Po rozmowach z Agatą Młynarską czas na kolejny etap zmiany - wizerunek bohaterów. Zaczyna się on od odprawy ekspertek, które precyzyjnie omawiają wygląd pary. Planując zmiany, uwzględniają ich potrzeby, o jakich powiedzieli Agacie. Począwszy od perfekcyjnej stylizacji, o którą dba Monika zwana Osą, przez nową fryzurę zaproponowaną przez Igę, na idealnym make-upie wykonanym przez Kasię, skończywszy. To jednak nie koniec! Małżonkowie mają swój indywidualny czas z każdą z ekspertek, otrzymują wtedy zestaw cennych porad wizerunkowych, które mogą wykorzystywać w swoim codziennym życiu.



Punktem kulminacyjnym weekendu jest finałowa kolacja zorganizowana na miarę marzeń bohaterów. Para widzi się wtedy po raz pierwszy. Ciekawość, odrobina niepewności, zauroczenie nowym wyglądem partnerki, partnera i wreszcie najważniejsze - szczere wyznanie miłości opisane w liście, nad którym każde z nich pracowało przez cały weekend. Tak zaczyna się "Zmiana pełną parą", a jej ciąg dalszy przenosi się do ich codziennego życia.

"Zmiana pełną parą" już od wtorku, 25 kwietnia, o godz. 22.30 w telewizji TLC.