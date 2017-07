Youtuber ReZigiusz nowym jurorem w "The Brain. Genialny Umysł"

ReZigiusz, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci na polskiej scenie YouTube, dołączy do Anity Sokołowskiej i Cezarego Żaka w jesiennej edycji "The Brain. Genialny Umysł".

Jego filmy prezentujące testy gier oraz wideoblogi z życia codziennego i sportu śledzą już prawie 3 miliony osób, a sam kanał na YouTube zanotował niemal 600 milionów wyświetleń! Facebookową stronę ReZiego obserwuje 1,2 miliona fanów. - Będę się starał być młodzieżowym głosem Internetu, choć domyślam się, że przy takich talentach może mi z wrażenia zabraknąć słów. Sam jestem ciekaw, jakie to uczucie widzieć to wszystko na żywo - napięcie, adrenalina, zapewne stres: czy się uda czy nie. Już nie mogę się doczekać! - opowiada przed rozpoczęciem nagrań ReZigiusz.

Dla ReZiego najważniejsza jest prawda - do wszystkiego co robi musi być absolutnie przekonany. Co skłoniło go do zaangażowania się w program "The Brain. Genialny Umysł"? - Jest to nietypowy program jak na polskie realia, który na własne oczy pozwala nam zobaczyć to, co wydaje się niemożliwe. Niepowtarzalne zdolności i odwaga uczestników do podążenia inną od wszystkich ścieżką jest mi tak naprawdę bliska. Gdy 8 lat temu zaczynałem przygodę z YouTubem nie było to jeszcze popularne, a ludzie widząc nastolatka mówiącego w plenerze do kamery po prostu się śmiali. Było to wtedy coś nietypowego, ale na tyle by zaciekawiać wszystkich dookoła. Takie same odczucie mam w przypadku tego programu - talenty, które są w nim prezentowane są na tyle nietypowe, że ciężko uwierzyć w to, co oni wyprawiają na tej scenie. To właśnie dla nich dołączyłem do ekipy, żeby móc z bliska zobaczyć ich zmagania i ich poznać - opowiada ReZi.



- Najbardziej w pamięci zapadł mi występ Pana Tomasza z takim charakterystycznym wąsem, który potrafił odnaleźć różnicę w dwóch początkowo identycznych tablicach składających się chyba z 4000 lub więcej małych kwadracików. Gdy Anita zmieniła 3 z nich byłem pewien, że to jest niemożliwe, żeby to wyłapać i odgadnąć. Mi ta tablica zlewała się w kolorową plamę, więc naprawdę podziwiam taki talent! - dodaje nowy juror "The Brain. Genialny Umysł".



ReZigiusz aprawdę nazywa się Remigiusz Wierzgoń. Ma 21 lat, pochodzi z Wodzisławia na Górnym Śląsku, a przygodę z serwisem YouTube rozpoczął 8 lat temu. Ambitny, pełen pozytywnej energii i pasji szybko osiągnął ogromny sukces i popularność. Niejednokrotnie zaskakuje pomysłami - ostatnio relacjonował podróż po Los Angeles podążając śladami słynnej gry komputerowej. Odwiedził między innymi miejsca, których odpowiedniki można znaleźć w wirtualnym świecie tego drugiego co do wielkości miasta w USA. W trakcie swojej wycieczki odnalazł budynek z zakładem fryzjerskim świadczącym usługi postaciom z gry, Teatr Chiński Graumana, a nawet apartament swojego bohatera. Jak sam mówi w tworzeniu filmów ogranicza go tylko wyobraźnia, a we wszystko co robi, angażuje się na 100%.



Świat ReZiego nie kończy się tylko na grach, choć dla najnowszych hitów jest w stanie zarywać całe noce. Nowy juror uwielbia jazdę na motocyklu offroadowym i zaczyna przygodę z driftem (kontrolowany poślizg). Trenował także pływanie i przez 8 lat... śpiewał. Nowy juror bierze udział w licznych akcjach charytatywnych, które inicjuje. Do tej pory udało mu się wraz ze wspierającymi przekazać pół miliona złotych na szczytne cele. ReZigiusz jest także właścicielem marki odzieżowej i drukarni tekstylnej. Który z talentów przedstawionych w drugiej serii "The Brain. Genialny Umysł" zrobi na nim największe wrażenie? Nowe odcinki już od września w Polsacie.