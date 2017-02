"Wojenne dziewczyny": Marta Mazurek, czyli serialowa Irka

"Irka jest głosem rozsądku i jest też takim łącznikiem pomiędzy Marysią i Ewką" - powiedziała Marta Mazurek, jedna z bohaterek nowego serialu TVP "Wojenne dziewczyny", w rozmowie z Interią. Produkcja zadebiutuje 5 marca na antenie TVP1.

Marta Mazurek, serialowa Irka, na premierze "Wojennych dziewczyn" /AKPA

"Irka stara się pogodzić dziewczyny, bo między nimi często iskrzy. Irka jest bezkonfliktowa" - wyjaśnia Marta Mazurek w rozmowie z Martą Podczarską.

"Dla mnie to było niesamowite doświadczenie. Mam wrażenie, że tamten świat był bardziej autentyczny, ludzie byli bardziej szczerzy. (...) Chciałam pokazać, że to były normalne dziewczyny, które miały swoje marzenia i postanowiły o nie walczyć. Młodość popychała je do tego, żeby się nie poddawać" - dodała młoda aktorka.



Bohaterki serialu "Wojenne dziewczyny" to Irka, Ewka i Marysia. Każda z nich wywodzi się z innego środowiska - Irka pochodzi z inteligenckiej, patriotycznej rodziny, Ewka ze środowiska drobnych przestępców, a Marysia jest córką bogatego żydowskiego przemysłowca z Łodzi. Ich losy splatają się w okupowanej Warszawie.

Tytułowe "Wojenne dziewczyny" stają do często beznadziejnej walki o ideały. Aby była ona skuteczna, każda z bohaterek musi przejść wewnętrzną przemianę. Pomimo wojny nie chcą stracić tego, co mają najcenniejsze - szacunku do samych siebie.

Kim jest Irka w serialu "Wojenne dziewczyny"?

Irka Szczęsna z rodzicami i starszym bratem Witoldem mieszka w jednorodzinnym domu w podwarszawskim Klarysewie. Matka, Jadwiga Szczęsna jest żoną Edmunda, urzędnika w magistracie, który powołany w 1939 w randze kapitana rezerwy, dostał się do niewoli i przebywa w oflagu. To inteligencko-urzędnicza rodzina z tradycjami patriotycznymi. Brat Irki, Witold, powołany w 1939, po podchorążówce, wrócił po kapitulacji i natychmiast zaczął działać w konspiracji. Irka oficjalnie o tym nie wie, ale ma pewność, tak jak ich matka. Irka kontynuuje studia chemiczne na tajnych kompletach. Zżera ją tęsknota i niepokój o los jej narzeczonego, porucznika Kamila Brodzkiego.

W postacie trzech głównych bohaterek wcieliły się aktorki młodego pokolenia: Aleksandra Pisula (Marysia), Marta Mazurek (Irka), Vanessa Aleksander (Ewa). W roli matki Irki widzowie zobaczą Danutę Stenkę, natomiast brata Irki gra Michał Czernecki.



Pierwszy odcinek serialu "Wojenne dziewczyny" widzowie telewizyjnej Jedynki obejrzą w niedzielę, 5 marca, wieczorem.