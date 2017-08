"W rytmie serca": Kto jest kim w serialu?

Już 10 września o godzinie 20.00 po raz pierwszy spotkamy się z bohaterami nowego serialu sygnowanego nazwiskiem Tadeusza Lampki - producenta m.in. takich hitów jak "M jak miłość", "Barwy szczęścia" i "Na dobre i na złe". Wiemy, kto jest kim w najnowszej produkcji telewizji Polsat "W rytmie serca".

W ostatni poniedziałek sierpnia gwiazdy serialu "W rytmie serca" spotkały się z dziennikarzami na konferencji prasowej, by osobiście zaprezentować przedstawicielom mediów bohaterów, w których wcielają się w nowej produkcji Tadeusza Lampki.

Doktor Adam Żmuda (Mateusz Damięcki) to bardzo utalentowany chirurg, ciekawy świata i ludzi młody lekarz, dla którego najważniejsze jest dobro pacjentów, którzy mu zaufali. Przed planowaną od dawna wyprawą do Afryki w ramach akcji "Lekarze Bez Granic" odwiedza rodzinne miasto, nie przypuszczając, że w Kazimierzu nad Wisłą spotka dwie kobiety, które sprawią, że postanowi zostać tu na dłużej.

Maria Biernacka (Barbara Kurdej-Szatan) jest przesympatyczną pielęgniarką samotnie wychowującą 8-letniego Grzesia (Borys Wiciński) - owoc swego studenckiego romansu ze Żmudą, o którego istnieniu jej były ukochany nie ma zielonego pojęcia. Do Kazimierza przyjechała po rzuceniu studiów medycznych, by właśnie tu stworzyć synowi bezpieczny i szczęśliwy dom. Układa sobie życie u boku przystojnego doktora z powiatowego szpitala, ale gdy do miasteczka wraca Adam, wraz z nim wracają do niej piękne wspomnienia spędzonych razem z nim chwil i uczucie, które - jak się okaże - wcale nie zblakło.

Doktor Robert Nowakowski (Piotr Polk) to pewny siebie profesjonalista, ordynator chirurgii w szpitalu w Jabłonowie bezgranicznie zakochany w Marysi. Przyjazd Żmudy burzy mu spokój i wystawia na poważną próbę jego związek z pielęgniarką. Choć docenia talent Adama i jego zaangażowanie w pracę, wolałby, aby nigdy nie pojawił się w jego życiu. Dla dobra pacjentów gotowy jest jednak odłożyć na bok niesnaski i razem z rywalem walczyć o zdrowie i życie mieszkańców powiatu.

Weronika Nowacka (Maria Dębska) jest młodziutką policjantką, energiczną panią aspirant i niezależną dziewczyną z głową pełną marzeń o wielkiej miłości. W pracy potrafi zachować zimną krew i wiele razy udowodniła, że w pełni zasłużyła na stanowisko szefowej posterunku w Kazimierzu, które piastuje od niedawna. Pewnego dnia, podczas pościgu za piratem drogowym, ulegnie wypadkowi, a życie uratuje jej jadący akurat do rodzinnego miasta Adam. Śliczna policjanta od razu wpadnie w oko lekarzowi.

Doktor Michał Zych (Piotr Fronczewski) to właściciel przychodni w Kazimierzu od lat cieszący się ogromnym szacunkiem wszystkich mieszkańców miasteczka. Po śmierci żony całkowicie poświęcił się pracy i spędza w przychodni każdą wolną chwilę, oczekując tego samego od swych młodych współpracowników. Zych - jak się okaże - doskonale znał rodziców Żmudy, a nawet pomógł Adamowi przyjść na świat. Wystarczy mu krótka rozmowa z synem dawnych przyjaciół, by zaproponować mu pracę u siebie.

W życiu piątki głównych bohaterów serialu "W rytmie serca" dużą rolę odegrają też: bezwzględna bizneswoman Olga Krajno (Małgorzata Foremniak), która przed laty doprowadziła do rozpadu rodziny Adama; ciepła i pełna energii recepcjonistka Ewa (Elżbieta Romanowska) twardo stąpająca po ziemi, ale nade wszystko pragnąca spotkać idealnego faceta i przeżyć w jego ramionach romantyczną miłość; posterunkowy Sebastian Szarek (Dariusz Toczek) skrycie wzdychający do swej pięknej szefowej; były skazaniec Bogdan Gancarz (Zbigniew Zamachowski) zwolniony z więzienia z powodu ciężkiej choroby, który zjawi się w Kazimierzu, by prosić brata - doktora Zycha - o pomoc w ostatnich miesiącach życia; ekscentryczny ale bardzo skuteczny prawnik Krzesimir Wańko alias Krzemek (Wojciech Solarz); promotor pracy doktorskiej Adama profesor Piwoń (Grzegorz Gadziomski) oraz mieszkająca aktualnie w Calgary razem z matką Agnieszka (Magdalena Kumorek) - starsza siostra Żmudy.

Na dwa pierwsze odcinki serialu Polsat zaprasza w niedzielę, 10 września, o godzinie 20.00.