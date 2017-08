​"The Wall. Wygraj marzenia" od września w Jedynce

Jesienią TVP1 pokaże teleturniej, jakiego do tej pory nie było. "The Wall. Wygraj marzenia" to emocjonujące show, w którym liczy się wiedza, szczęście oraz stalowe nerwy. Program poprowadzi Paweł Orleański.

Program "The Wall. Wygraj marzenia" poprowadzi Paweł Orleański /materiały prasowe

Każdy odcinek nowego teleturnieju Telewizji Polskiej to występ jednej, wyjątkowej pary. Uczestnicy walczą o swoje marzenia, a od spełnienia dzieli ich tylko tytułowa ściana. To ona decyduje o wielkości wygranej lub przegranej. U spodu wysokiej ściany znajduje się 15 kieszeni z kwotami od 1 do 100 tysięcy złotych. Po każdym pytaniu ze strefy u góry ściany spada kula, która odbija się od gęsto rozmieszczonych kołków. Te w nieprzewidywalny sposób zmieniają kierunek spadania kuli tak, że do ostatniego momentu nie wiadomo, w którą z 15 kieszeni wpadnie kula i jaką wskaże kwotę. Widz do samego końca nie wie, co spotka uczestników ani jaka będzie wysokość wygranej.



"The Wall. Wygraj marzenia" to dla uczestników droga po wielką nagrodę pełna emocji i zwrotów akcji. Losowość oraz zmienność utrzymują napięcie aż do samego końca, a ważnym elementem teleturnieju są także pozytywne historie uczestników programu, które mają inspirować oraz motywować. Imponująca jest również scenografia - ściana ma wysokość czterech pięter. W teleturnieju obok szczęścia liczy się wiedza uczestników oraz znajomość słabych i mocnych stron partnera rozgrywki.

Reklama

Pełen napięcia teleturniej typu show oparty na amerykańskiej licencji cieszy się ogromną popularnością na świecie i emitowany jest w największych stacjach, m.in. NBC (Stany Zjednoczone), TF1 (Francja), RTL (Niemcy), Telecinco (Hiszpania).

"The Wall. Wygraj marzenia" to istny roller coaster wśród teleturniejów, w którym miłośnicy prawdziwych emocji zobaczą, jak marzenia i chęć ich realizacji motywują i dają siłę do walki o najwyższą nagrodę. Show już od 22 września w TVP1.