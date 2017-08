"The Wall. Wygraj marzenia": Nowy teleturniej TVP

Na 22 września (piątek, godz. 20) zaplanowano premierę nowego teleturnieju TVP1 „The Wall. Wygraj marzenia” - poinformował portal Wirtualnemedia.pl. Uczestnicy programu mogą wygrać aż milion złotych.

Jedna z uczestniczek programu "The Wall" po wygraniu 1,4 milionów dolarów /YouTube

Tytułowa ściana to kluczowy element scenografii teleturnieju "The Wall. Wygraj marzenia". Mająca strukturę labiryntu, wysoka na cztery piętra konstrukcja działa trochę na zasadzie maszyny losującej w Lotto. Uczestnicy nie wiedzą, do której przegródki trafią puszczone ze szczytu kule.



Każda z przegródek oznaczona jest inną kwotą (od 1 zł do 100 tys. zł), wskazującą wysokość wygranej lub przegranej (wszystko zależy od tego, czy uczestnik wcześniej odpowie prawidłowo na zadane pytanie).



W programie, tak jak w "Postaw na milion", biorą udział pary.



Program powstaje na licencji amerykańskiego formatu "The Wall", który zadebiutował w grudniu 2016 w telewizji NBC. Teleturniej oglądali już widzowie w Australii, Kanadzie, Francji, Niemczech, Włoszech i Hiszpanii.



Producentem wykonawczym polskiej wersji jest Endemol Shine Polska.