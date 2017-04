"The Brain. Genialny Umysł": Co w kolejnym odcinku?

Kim są bohaterowie kolejnego odcinka programu "The Brain. Genialny Umysł"? Sprawdźcie!

W najnowszym odcinku "The Brain. Genialny Umysł" (emisja we wtorek, 18 kwietnia, w Polsacie) dowiemy się między innymi, czy można określić szczep, a także kontynent, państwo i region, z którego pochodzi wino bez czytania etykiety.

Ponadto, w czasie programu okaże się, czy można ułożyć cztery kostki bez patrzenia, będąc pod wodą oraz czy to możliwe, by zapamiętać trzydzieści ośmiocyfrowych kodów do trzydziestu walizek, a także przedmioty, które znajdują się w każdej z nich?

Z zadaniem na temat rozpoznawania wina, zmierzy się Szymon Milonas, członek zarządu Stowarzyszenia Sommelierów Polskich, absolwent kursów sommelierskich w USA, który łączy doświadczenie jako konsultant biznesowy i do spraw personalnych z pasją do wina i edukacji. Czy uda mu się wykonać zadanie?



Jedno jest pewne, jurorzy będą pod wrażeniem jego umiejętności. "Pan jest showmanem absolutnie" - powie Anita Sokołowska. "Podejrzewam, że gdybyśmy się umówili na kolację z winem, to ja bym nic nie zjadł" - doda ze śmiechem Cezary Żak.



Nowy odcinek "The Brain. Genialny Umysł" już 18 kwietnia w Polsacie.

