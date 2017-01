"Taniec z gwiazdami" bez Grabowskiego?

Niedawno pojawiły się plotki, jakoby w kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami" miało zabraknąć Andrzeja Grabowskiego. Polsat postanowił skomentować te doniesienia.Od 2014 roku jest jurorem Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami.

Andrzej Grabowski wciąż będzie w jury "Tańca z gwiazdami" /AKPA

Andrzej Grabowski jest jednym z jurorów programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" od 2014 roku. Nic nie wskazuje na to, aby to miało się zmienić.

"Z przyjemnością informujemy, że to nieprawda oraz news wyssany z palca" - taki wpis pojawił się na oficjalnym profilu tanecznego show Polsatu.

Wygląda na to, że Polsat nie planuje żadnych zmian. Kolejna edycja programu pojawi się na antenie Polsatu wiosną 2017 roku.