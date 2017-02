"Świat według Kiepskich": Co w nowym sezonie?

Muzyczne fascynacje, rodzinne kłopoty i gorączkowe poszukiwania pociągu wypełnionego złotem. To tylko część nowych perypetii familii Kiepskich i ich zwariowanych sąsiadów.

Big Cyc i aktorzy serialu "Świat według Kiepskich" na planie nowego sezonu /AKPA

We Wrocławiu padł ostatni klaps na planie "Świata według Kiepskich". W najnowszym, 22. już sezonie zwariowani mieszkańcy kamienicy przy ulicy Ćwiartki poszukiwać będą... legendarnego niemieckiego pociągu wyładowanego złotem.

Brak prądu, bankiet i demony

To zaledwie ułamek przygód, które czekają rodzinę Kiepskich i ich sąsiadów. Wszyscy lokatorzy znajdą się w poważnych opałach, bo zostaną pozbawieni prądu i wody. - Odłączą nam media mimo regularnie płaconych rachunków. W chłodzie i w ciemnościach postanowimy przetrwać kryzys - ujawnia nam Marzena Kipiel-Sztuka, czyli serialowa Halinka.

- Co jest najlepszym sposobem, by nie załamać się przeciwnościami okrutnego losu? Oczywiście huczny, trwający do białego rana bankiet! - zdradza aktorka, która w jednym z odcinków znajdzie w piwnicy starą, zakurzoną lalkę. - Ta zapomniana zabawka w bardzo zagadkowy sposób zacznie niekorzystnie wpływać na psychikę Haliny. Dlatego zrozpaczony Ferdek za wszelką cenę będzie chciał się pozbyć demonicznej kukiełki. Nie będzie to proste, bo uzależnienie od pacynki z każdym dniem będzie się nasilać - dodaje aktorka.

Małżeńskie kłopoty

Problemy nie ominą też Jolasi i Waldka. - Zażądam od męża supermodnych butów, ale nie będzie go stać na spełnienie tej zachcianki. Dojdzie do potwornej awantury, załamany Waldek ucieknie z domu - mówi Anna Ilczuk.

- Jedną z atrakcji nowego sezonu będzie pojawienie się zespołu Big Cyc. Zobaczymy ich w 506. odcinku pt. "Mocne uderzenie", w którym Ferdek zafascynuje się grą na perkusji znalezionej na śmietniku - zdradza reżyser Patrick Yoka.

Emisję premierowych odcinków zaplanowano na marzec. Gościnnie wystąpią m.in.: Sylwia Gliwa (jako celebrytka Kim Karabashian), Jan Jankowski w roli młodego Ferdka oraz Urszula Dębska jako młoda Halinka.



Artur Krasicki