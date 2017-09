"#Supermodelka Plus Size": Obfite jest piekne

"#Supermodelka Plus Size" to nowa produkcja Polsatu i jeden z flagowych programów w jesiennej ramówce stacji. Show zadebiutuje na antenie w środę, 6 września.

Uczestniczki "#Supermodelka Plus Size" na prezentacji jesiennej ramówki Polsatu /Polsat

- To, co proponujemy w tym programie, jest pewnym przełamaniem barier, jeśli chodzi o wygląd. Do tej pory robiły to między innymi Kardashianki, pokazując, że obfite kształty też są piękne. Ale odsysając się w pasie, dopompowując pupę, nadal nie są one wytworem natury. W #Supermodelce Plus Size pokażemy normalne dziewczyny - takie, które na co dzień widzimy na ulicach - mówiła Ewa Minge, projektantka mody.

Rafał Maślak - kolejny z jurorów - nie krył ekscytacji faktem, że przyjdzie mu współdecydować o tym, która z dziewczyn zostanie pierwszą polską #Supermodelką Plus Size. - Cały show-biznes promuje niestety dziewczyny o talii osy - stwierdził. - W momencie, gdy pojawia się kobieta plus size, rodzi się dyskusja. Dlatego myślę, że ten program wiele zmieni i dziewczyny w Polsce staną się pewniejsze siebie, zobaczą, że warto się przełamywać. Trzymam za nie kciuki.

W jury programu zasiądzie również Ewa Zakrzewska - supermodelka o pełnych kształtach. Gdy zaczynała swoją karierę, polski rynek plus size był niszowy. Twierdzi, że tak jest do tej pory, choć zaczyna zauważać pewne zmiany. - Cieszę się, że tego typu program wreszcie jest realizowany w Polsce. Być może dzięki niemu modelki zaczną się pojawiać również w zagranicznych sesjach. Myślę też, że pokaże, że plus size to nie jest nisza, że kobiet noszących większe rozmiary jest dużo i warto szyć dla nich fajne rzeczy - komentowała Zakrzewska.

To, jak uczestniczki "#Supermodelki Plus Size" radzą sobie z poszczególnymi zadaniami, będzie również oceniał austriacki fotograf polskiego pochodzenia Emil Biliński, który na co dzień pracuje także z modelkami o obfitych kształtach. - Biorę udział w tym programie, żeby wychwycić to, co dla mnie osobiście jest bardzo ładne - mówi. - Chciałbym zbudować z dziewczynami więź, aby wydobyć z nich to, czego szukamy.

"#Supermodelka Plus Size" to program, który nie ma prowadzącego. Jego rolę naprzemiennie pełnią jurorzy, którzy dla uczestniczek są jednocześnie mentorami. Gościnnie pojawią się także eksperci, którzy pomogą dziewczynom zmierzyć się z czekającymi na nie zadaniami oraz gwiazdy, które podzielą się z kandydatkami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Program "#Supermodelka Plus Size" oparty jest na niemieckim formacie "Curvy Supermodel", na licencji firmy Armoza Formats. W pierwszym sezonie zobaczymy 10 odcinków. Za produkcję odpowiada Rochstar.