Sonia Bohosiewicz: Najpiękniejszy kolor kostiumu

Sonia Bohosiewicz gra obecnie postać ciepłej, a jednocześnie energetycznej i z dużym poczuciem humoru siostry oddziałowej w serialu "Diagnoza". Akcja serialu dzieje się na Śląsku. Według niej istnieje coś takiego jak śląska tożsamość - kobiety stamtąd są wyraziste i zdecydowane. Ona sama również, choć jak przyznaje niektórzy mogliby życzyć sobie, by była potulniejsza.

Sonia Bohosiewicz w serialu "Diagnoza' /AW /TVN

Serial "Diagnoza" to jedna z najgorętszych nowości jesiennej ramówki TVN-u. Anna Nowak, główna bohaterka (w tej roli Maja Ostaszewska), po wypadku trafia do szpitala w Rybniku. Traci pamięć i stara się odzyskać swoje życie i wspomnienia. A wszystko dzięki profesjonalnej opiece personelu szpitala.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sonia Bohosiewicz o roli w serialu "Diagnoza" Newseria Lifestyle

Reklama

- Moja siostra oddziałowa jest naprawdę przesympatyczną kobietą, bardzo ją polubiłam. Lubię przychodzić na plan, mam najpiękniejszy kolor kostiumu, sami mogliśmy go sobie wybrać, ja wybrałam totalnie różowy. Magenta - to kolor tak samo energetyczny jak postać mojej siostry oddziałowej - mówi agencji Newseria Sonia Bohosiewicz, aktorka.

Prywatnie siostra oddziałowa jest mężatką, zmaga się z różnymi życiowymi trudnościami, ale nie ma dla niej rzeczy niemożliwych.

- Wydaje mi się, że jest jakiś wspólny mianownik osób ze Śląska. Jest śląska tożsamość, ale są też dziewczyny ze Śląska, one są naprawdę takie, że nikt im w kaszę nie nadmucha. Ja też mam wyraziste zdanie i przez to z jednej strony pracuje się ze mną lepiej, szybko i zdecydowanie, ale przypuszczam, że są osoby, które chciałyby, abym była potulniejsza - mówi Sonia Bohosiewicz.

W serialu "Diagnoza" grają m.in. Adam Woronowicz, Maciej Zakościelny, Magdalena Popławska i Antoni Królikowski. Aktorka przyznaje, że doskonale czuje się wśród tej grupy aktorów, z którą spotkała się na planie. Zdradza też, że w trakcie zdjęć było sporo zabawnych sytuacji.

- Oni wszyscy się mylą, jest tutaj Maja Ostaszewska. Będąc na planie, wszyscy wołają Maja, nie tylko do mnie, lecz także do Ani Smołowik, bo Maja jest codziennie. Nie ma w tym nic zdrożnego, bardzo to lubię - mówi Sonia Bohosiewicz.

Zdjęcia do "Diagnozy" kręcone były m.in. w Rybniku. Na ekranie zobaczymy np. centrum miasta i familoki w Chwałowicach. Reżyser Xawery Żuławski podkreśla, że serial będzie wyjątkowy także ze względu na wszechobecne drony.