"Skandal": Szósty sezon krótszy z powodu ciąży Kerry Washington

5 sierpnia na antenie FOX zadebiutuje szósty sezon amerykańskiej produkcji "Skandal".

Kerry Washington w szóstym sezonie serialu "Skandal" /FOX /materiały programowe

Główna bohaterka "Skandalu", Olivia Pope (Kerry Washington), jest pierwszą osobą, do której dzwonią osoby publiczne, znane i bogate, aby zatuszować swoje błędy czy wyciszyć skandale. W swoim fachu jest najlepsza, a spektakularne sukcesy zawdzięcza niesamowitej intuicji. Główna bohaterka i jej partnerzy codziennie ścigają się z czasem, żeby opanować niewielkie kryzysy, zanim staną się olbrzymimi katastrofami. Zespół tworzą niezwykłe osobowości, ale także one skrywają swoje prywatne tajemnice.

Reklama

W pierwszym odcinku szóstego sezonu kontynuowany jest wątek zmagań Olivii i jej zespołu z politycznymi skandalami u szczytów władzy Białego Domu w Waszyngtonie. Zakończona zostaje walka o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych pomiędzy Frankiem Vargasem i Mellie Grant (Bellamy Young), która podczas kampanii pracowała z główną bohaterką.



Jednak kilka chwil po ogłoszeniu wyników, podczas przemowy nowej głowy państwa, zostaje przeprowadzony zamach, który w jednym momencie zmienia oblicze Ameryki. Narodowy kryzys zmusza ustępującego prezydenta Fitzgeralda Granta (Tony Goldwyn) do podjęcia ostatnich ważnych decyzji, wywołując tym samym ciąg narastających po sobie problemów.Czy wiesz, że?



Szósty sezon serialu został skrócony do 16 odcinków, a wszystko z powodu ciąży Kerry Washington. Aktorka śmiała się w wywiadach, że podczas zdjęć do pierwszych pięciu odcinków nosiła płaszcze, peleryny, chowała brzuch za dużymi torebkami lub stała schowana za doniczkami z kwiatami.

Wideo Skandal - premiera 6 sezonu | FOX Polska



Olivia Pope, którą gra Kerry Washington, ale także jej firma, wzorowana jest na postaci Judy Smith, która w prawdziwym świecie zajmuje się wyciszaniem skandali oraz sytuacji kryzysowych znanych gwiazd, ale także polityków. Smith pomagała Monice Lewinsky, Kanye Westowi czy aktorowi Robowi Lowe.

Premiera szóstego sezonu "Skandalu" odbędzie się w sobotę, 5 sierpnia, o godz. 20.05 na kanale FOX.