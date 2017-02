Serial inspirowany "Przekrętem" Guya Ritchiego od kwietnia w AXN

Już w kwietniu AXN pokaże serial Przekręt (ang. Snatch), telewizyjną adaptację kultowego filmu Guya Ritchiego o tym samym tytule. Świat wykreowany przez brytyjskiego reżysera powróci w odświeżonej odsłonie. W nowej wersji hitu sprzed lat wystąpili aktorzy znani m.in. z serii o Harrym Potterze i Plotkary.

Rupert Grint w serialowym "Przekręcie" /materiały prasowe

Serialowy "Przekręt" to inspirowana filmem z 2000 roku historia grupy dwudziestokilkuletnich naciągaczy. Po napadzie na ciężarówkę pełną skradzionego złota zostają wplątani w szereg nieoczekiwanych zdarzeń. Od tej pory muszą radzić sobie w świecie zorganizowanej przestępczości, ustawianych walk bokserskich i międzynarodowych gangsterów.

W jedną z głównych postaci wciela się Rupert Grint, znany z roli Rona Weasleya w serii filmów o Harrym Potterze. "Przekręt" to jego pierwsze doświadczenie na planie serialu, do tej pory widzowie mogli oglądać aktora w rolach filmowych. Grint gra Charliego Cavendisha - pochodzącego z bogatej rodziny chaotycznego podrywacza. Aktor jest jednocześnie producentem wykonawczym "Przekrętu".



Na ekranie partneruje mu Luke Pasqualino, którego widzowie znają z serialu "Rodzina Borgiów". W rolę Sonny’ego Castillo, szefa lokalnej mafii, wciela się Ed Westwick, gwiazdor "Plotkary". Ojca głównego bohatera gra Dougray Scott, aktor znany m.in. z występów w filmach "Mission: Impossible 2" czy "Uprowadzona 3".

Zdjęcia do 10-odcinkowej produkcji realizowane były w Manchesterze. Za reżyserię nowego serialu odpowiedzialni są m.in. Lawrence Gough ("Doktor Who") i Nicholas Renton ("Muszkieterowie", "Milczący świadek"). Produkcją kierował Alex De Rakoff, twórca m.in. gry "Need for Speed: The Run".