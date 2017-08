"Ryzyk-fizyk": Nowy teleturniej w TVP1

"Ryzyk-fizyk" to teleturniej, który zadebiutuje w jesiennej ramówce TVP1. Jakie są zasady tego programu?

Teleturniej jest oparty na izraelskim formacie "Sure or Insure", a jego dystrybutorem jest Keshet International /materiały prasowe

"Ryzyk-fizyk" zadebiutuje w poniedziałek, 28 sierpnia o godz. 18.25, na antenie TVP 1. Teleturniej emitowany będzie tuż po "Klanie", a przed muzycznym programem "Jaka to melodia?".

Jakie są zasady nowego teleturnieju?

Gracz ryzykant będzie musiał odpowiedzieć na osiem pytań, przy czym za każdą trafną odpowiedź otrzyma pewną kwotę pieniędzy. Oczywiście może sięgnąć po koło ratunkowe, zdając się na podpowiedź rodziny, zamkniętej w dźwiękoszczelnej kabinie.

Choć emisja nowego teleturnieju już w następny poniedziałek (28.08), TVP nie ujawnia, kto będzie prowadzącym show.



Teleturniej "Ryzyk-fizyk" jest oparty na izraelskim formacie "Sure or Insure". Jak ustalił portal WIrtualnemedia.pl, Telewizja Polska zakupiła prawa do licencji i zleciła realizację programu firmie Bongo Media. TVP pozostaje jednak koproducentem.