Remake "MacGyvera" od 5 grudnia w AXN

5 grudnia w AXN odbędzie się premiera reamke'u serialu "MacGyver". W tytułowej roli zobaczymy Lucasa Tilla (" X-Men: Apocalypse").

Lucas Till w roli Angusa MacGyvera /AXN /materiały programowe

Płonący zagłówek fotela samochodowego to idealny przedmiot do stworzenia ściany dymu, umożliwiającej ucieczkę. Dzięki baterii, blaszce i miedzianemu drutowi bez problemu zbudujesz elektromagnes zakłócający łączność. Amoniak i substancja żrąca, w połączeniu z folią aluminiową, uruchomi instalację przeciwpożarową bez wywołania ognia. Dzięki takim pomysłom nowy MacGyver mógłby uczyć żołnierzy sił specjalnych jak zrobić broń z niczego.

Remake serialu "MacGyver" z Lucasem Tillem w roli Angusa MacGyvera, to James Bond i "Mission: Impossible" w jednym. Tytułowy bohater jest młodszy od pierwowzoru z lat 80. ubiegłego wieku (w tej roli niezapomniany Richard Dean Anderson), chętniej się bije i nie jest obojętny na wdzięki płci przeciwnej. Sprawy, których się podejmuje są tak wymagające, że musi działać z zaufanymi współpracownikami z Wydziału Spraw Zewnętrznych USA (przemianowanego na Fundację Feniksa). W skład drużyny wchodzą: Jack Dalton (George Eads, znany z serialu "CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas"), Nikki Carpenter (Tracy Spiridakos) i Riley Davis (Tristin Mays, znana z seriali "Agentka o stu twarzach" i "Pamiętniki wampirów"). W ich przeciwnika wciela się m.in. Vinnie Jones, czyli słynny Kulozębny Tony z "Przekrętu" Guya Ritchiego.

W nowej wersji serialu główny bohater nadal pasjonuje się konstruowaniem przedmiotów, które pomagają w wydostaniu się z niebezpieczniejszych sytuacji. Bohaterów dwóch wersji serialu łączy też niechęć do broni palnej. Jak wyjaśnia nowy MacGyver, broń może go zdekonspirować jako tajnego agenta. Dzięki znajomości praw fizyki, chemii i biologii potrafi jednak uzbroić się w każdych warunkach, wykorzystując to, co wpadnie mu w rękę. Nowy MacGayver nie jest natomiast mocny w dziedzinie informatyki, dlatego na początku pomaga mu Carpenter, a potem również Davis. Niechęć MacGyvera do broni palnej obca jest byłemu komandosowi Daltonowi. Potrafi on strzelać z każdej broni, nie stroni też od rękoczynów.



Zdjęcie MacGyver z ekipą / AXN / materiały programowe

Wspólnym gadżetem obu MacGyverów w dalszym ciągu pozostaje najsłynniejszy scyzoryk na świecie marki Victorinox. - Ci, którzy chcą być gotowi na wszystko, zawsze noszą ze sobą jedno z takich narzędzi. Nieważne, czy przedzierasz się przez miejską dżunglę, zdobywasz górskie szczyty, eksplorujesz ocean czy odkrywasz przestrzeń kosmiczną, szwajcarski nóż oficerski Victorinox to towarzysz, na którego zawsze możesz liczyć - ogłasza producent szwajcarskich scyzoryków z białym krzyżykiem na czerwonym polu.

Tej rady z pewnością posłuchał kanadyjski astronauta Chris Hadfield, który za pomocą czerwonego Victorinoxa otworzył zablokowany właz w statku kosmicznym Sojuz TMA-07M. Powiedział wtedy: "Zawsze noś przy sobie scyzoryk. Szczególnie opuszczając planetę".

Hadfield przyczynił się do wzrostu zainteresowania nauką dzięki vlogom nagrywanym w 2012 r. ze statku Sojuz, który wyruszył z misją na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Astronauta prezentował z kosmosu proste, codzienne czynności, które w stanie nieważkości nabierały zupełnie nowego wymiaru np. mycie zębów, ćwiczenia czy dbanie o zdrowie. Dzięki dwóm synom, którzy na Ziemi rozpowszechniali nagrania ojca, Hadfield stał się gwiazdą serwisów internetowych.

Media społecznościowe wykorzystuje w swoich misjach również nowy MacGyver. Z pomocą członków drużyny z Feniksa śledzi w sieci ruchy swoich przeciwników, którymi w XXI wieku są głównie terroryści. Już w pierwszym odcinku MacGyver i jego drużyna będą musieli zapobiec zamachowi z użyciem broni biologicznej na terenie Stanów Zjednoczonych.

Producentem obu wersji serialu jest jego twórca Lee David Zlotoff. W jednym z wywiadów przyznał, że pierwowzorem postaci MacGyvera był jego ojciec, który potrafił naprawić każdy sprzęt, a rozwiązywanie problemów technicznych było jego pasją. Jednocześnie nie uważał, że jest to coś wyjątkowego. Zlotoff chciał, by bohater serialu również był zwykłą, nierzucającą się w oczy postacią, która z drugiej strony potrafi do terenowego samochodu bez silnika doczepić dwie nieuzbrojone rakiety i dzięki temu uciec ścigającym go żołnierzom, odpowiedzialnym za czystki etniczne w byłej Jugosławii. Tak było w pierwszej serii o MacGyverze. To wtedy Zlotoff wymyślił dla swojego bohatera urządzenie, które za pomocą plastikowych rurek tłoczyło powietrze pod ciśnieniem i unosiło człowieka do góry.



MacGyverowi wystarczył również mocny wzmacniacz i potężne głośniki, aby zbudować działo dźwiękowe. Sam zakładał słuchawki i ogłuszał goniących go z pistoletami bandytów. Działo MacGyvera obecnie znane jest jako Long Range Acoustic Device (LRAD) - urządzenie emitujące dźwięk o bardzo wysokiej głośności, wywołujące u odbiorcy nieprzyjemną reakcję. Stosuje się je np. przy tłumieniu agresywnych manifestacji. MacGyver potrafił także stworzyć bombę czasową wykorzystując lód. Gdy ten się stopił, przewody elektryczne powodowały zwarcie i wybuch substancji łatwopalnej.



Wszystkie triki starego MacGyvera przygotowywał John Koivula, z wykształcenia geolog i chemik, współczesny człowiek renesansu. Przez siedem lat wymyślał dla twórców serialu sposoby na to jak z niczego zrobić broń. Dbał, by pomysły pozostawały w zgodzie z prawami fizyki. Twórcom zależało na tym, by wynalazki mogły zadziałać, choć wiele z nich było pomysłami mocno oderwanymi od rzeczywistości. Na ekranie zawsze upraszczano ich prezentację, bez podawania głównych składników, by nie dać nikomu gotowego przepisu na stworzenie np. bomby. Nawet komuś tak kreatywnemu jak John pomysły zaczęły się z czasem wyczerpywać. Wtedy twórcy serialu zwrócili się do widzów z prośbą o nadsyłanie propozycji najciekawszych rozwiązań różnych życiowych problemów, które prezentowano później w serialu. Przygody MacGyvera były inspiracją dla twórców amerykańskiego programu popularnonaukowego, "Pogromcy mitów". Udało im się dowieść, że niektóre sztuczki rzeczywiście mogłyby zadziałać np. uszczelnianie chłodnicy za pomocą kurzego jajka. MacGayver ugotował w niej wodę, po czym do środka wrzucił białka z kilku jaj. To wystarczyło do zalepienia nieszczelności.

Dzięki takiej pomysłowości MacGyver zwyciężył w plebiscycie, w którym zadano pytanie: "Gdybyś znalazł się w kryzysowej sytuacji kogo chciałbyś mieć za swojego towarzysza?". Do wyboru byli jeszcze: Indiana Jones, Jack Bauer (były agent CIA z serialu 24 godziny) i James Bond. Nowy MacGyver, podobnie jak bohater pierwszej wersji serialu, ma wiele niekonwencjonalnych pomysłów. Jego pierwsze przygody będzie można oglądać od 5 grudnia na kanale AXN.

