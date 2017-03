"Przyjaciel do zadań specjalnych": Nowy program TVP

Ona piękna młoda i aktywna. On w podeszłym wieku, schorowany i samotny. Co się stanie, gdy ich losy się splotą? Spotkania młodości z jesienią życia będziemy śledzić w nowym reality show TVP1 "Przyjaciel do zadań specjalnych".

Fascynujące spotkania, ciekawi bohaterowie i zaskakujące sytuacje - to widzowie będą oglądać w programie "Przyjaciel do zadań specjalnych". Emisja pierwszego odcinka w niedzielę, 26 marca, w TVP1.



"Przyjaciel do zadań specjalnych" to intrygujący, pełen emocji program rozrywkowy - zapowiada Telewizja Polska.

Świat ludzi starszych, niepełnosprawnych i samotnych oraz młodych, pełnych energii, których życie polega na sprawianiu sobie przyjemności. Jak będą wyglądać ich spotkania i czy zaprzyjaźnią się ze sobą? Bohaterowie otrzymają także zadanie specjalne, które wspólnie będą musieli wykonać.

W pierwszym odcinku widzowie poznają 93-letniego powstańca warszawskiego Pana Jerzego i Olę, której świat skupiony jest wokół imprez z przyjaciółmi. Czy są w stanie zaopiekować się sobą i co wyniknie z ich spotkania?

"Przyjaciel do zadań specjalnych" w Jedynce od 26 marca.

