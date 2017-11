Przed finałem ujawniono, kto wygra program "Azja Express 2"?

Nie brakuje kontrowersji związanych z drugą edycją programu "Azja Express". Jeszcze przed premierą nowego sezonu spekulowano, że stacja TVN przypadkiem ujawniła finalistów programu. Teraz pojawiają się kolejne wpadki.

W środę, 29 listopada, obejrzymy ostatni, finałowy odcinek drugiego sezonu programu TVN "Azja Express". W grze postały już tylko trzy pary - Marta Wierzbicka i Staszek Karpiel-Bułecka, Michał Piróg i Piotr Czaykowski oraz Antek Pawlicki i Piotr Ławrynowicz.

Reklama

Kontrowersje dotyczące przedwczesnego ujawnienia finałowego składu "Azja Express 2" zaczęły się jeszcze przed premierą pierwszego odcinka. W maju magazyn "Show" podał, że Marta Wierzbicka, Joanna Przetakiewicz, Michał Piróg i Stanisław Karpiel-Bułecka jako ostatni wrócili z Indii, gdzie nagrywany był program "Azja Express 2".

Finałowy skład programu wydaje się być zgodny z doniesieniami sprzed pół roku. Joanna Przetakiewicz, która w programie występowała w parze z Łukaszem Jakóbiakiem, pożegnała się z show na tydzień przed finałem.

Potwierdzeniem tej teorii jest kolejna wpadka - tym razem tygodnika "To&Owo", który w najnowszym wydaniu szczegółowo zrelacjonował wielki finał. Stało się to jeszcze przed emisją dwunastego, półfinałowego odcinka. Już wówczas tygodnik podał, że Joanna Przetakiewicz i Łukasz Jakóbiak nie dotrą do finału, co oczywiście się sprawdziło.

Jakiś czas temu sporo emocji wzbudził także jeden z odcinków programu Łukasza Jakóbiaka opublikowany na YouTube. Prowadzący odwiedził Michała Piróga, by pokazać swoim widzom, jak mieszka jego kolega z "Azja Express". W mieszkaniu Pirga znajdowały się amulety z Indii, co wskazywałoby na to, że to właśnie jego para wygrała program. "Tego nie pokazujemy" - mówił w programie Jakóbiaka tancerz. Ten jednak nie dawał za wygraną. "A skąd ty to masz?" - pytał dociekliwy YouTuber. Piróg nie chciał jednak komentować obecności amuletów w jego mieszkaniu i uciął rozmowę.

Wielki finał "Azja Express 2" już 29 listopada. Czy rzeczywiście wygrana będzie należała do Michała i Piotra? Przekonamy się już wkrótce.