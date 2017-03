"Misja Pies": Nowy program na antenie TVN

Joanna Krupa już niedługo pomoże znaleźć wymarzone domy psom ze schronisk i wraz z zespołem specjalistów wesprze rodziny, które nie radzą sobie z wychowaniem swoich czworonogów. Pierwszy odcinek "Misji Pies" zostanie wyemitowany już 4 marca o godz. 16.25 na antenie TVN.

Joanna Krupa w programie "Misja Pies" /TVN

Opieka nad czworonogiem to duża odpowiedzialność i wyzwanie dla całej rodziny. Prowadząca program Joanna Krupa oraz ekipa specjalistów, w tym doświadczona zwierzęca behawiorystka Aneta Awtoniuk i lekarz weterynarii Franciszek Paśko, zaangażują się we wspieranie odpowiedzialnej adopcji czworonogów ze schronisk oraz pomogą uczestnikom programu "Misja Pies" przezwyciężyć trudności związane z wychowaniem psa.



W każdym z 12 odcinków widzowie będą śledzili historie różnych bohaterów programu - osób rozważających przyjęcie psa do swojej rodziny oraz opiekunów szukających pomocy w wychowaniu swojego pupila. W pierwszych odcinkach programu poznamy losy niesfornej Kamy, która ucieka swoim właścicielom po spuszczeniu ze smyczy, Rodzynka, który cechuje się wyjątkową nadpobudliwością i awersją wobec innych psów oraz uroczego Rogala, który skradnie serce niejednego widza.

Program skierowany jest do wszystkich miłośników psów - zarówno do tych, którzy już posiadają czworonożnego towarzysza jak i tych, którzy dopiero przygotowują się do roli świadomego opiekuna.

Jak stworzyć najlepszą rodzinę dla swojego pupila? Jakie cechy charakteru powinien posiadać idealny opiekun? Jak żywić czworonożnych członków rodziny, aby cieszyli się zdrowiem i dobrą kondycją przez całe życie? Odpowiedzi na te i inne pytania widzowie TVN znajdą już niebawem w programie "Misja Pies".

Pierwszy z 12 odcinków programu zostanie wyemitowany na antenie TVN w sobotę 4 marca o godz. 16.25. Powtórki będą emitowane między innymi w poniedziałki o godz. 21.25 na antenie TVN Style.