"Milionerzy": Odpadł na pierwszym pytaniu. Nie znał słów piosenki

Kuba Gołębiowski, rozpoczynający karierę muzyk oraz kompozytor, odpadł już na pierwszym pytaniu "Milionerów", po tym, jak nie odgadł słów piosenki "Góralu, czy ci nie żal?".

Hubert Urbański na planie programu TVN "Milionerzy" /AKPA

Kuba Gołębiowski nie miał konkurencji w trakcie eliminacji i stanął przed możliwością gry o milion. Jeszcze przed usłyszeniem pierwszego pytania uczestnik przyznał, że jest muzykiem i niedawno temu wydał swój solowy materiał (chodzi o EP-kę "Spadochron").

Pierwsze pytanie, jakie usłyszał dotyczyło popularnej piosenki "Góralu, czy ci nie żal?". Grający miał odgadnąć, jaki jest drugi wers utworu. Gołębiowski postawił na "porzucać lasów i hal", co było błędną odpowiedzią (poprawna to "odchodzić od stron ojczystych").



Uczestnik, a nawet sam Hubert Urbański nie mógł ukryć zaskoczenia takim rozwojem sytuacji. Prowadzący stwierdził, że była to prawdopodobnie najszybsza porażka w "Milionerach" w historii.

Nie był to jedyny muzyczny akcent kolejnego odcinka "Milionerów". Jedna z uczestniczek musiała odpowiedzieć na pytanie, który z gwiazdorów muzyki zmarł jako ostatni w 2016 roku (chodziło o George'a Michaela).