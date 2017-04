Michalina Łabacz i Eliza Rycembel w drugim sezonie "Belfra"

Znaną dzięki roli w filmie "Wołyń" Michalinę Łabacz oraz Elizę Rycembel ("Niewinne", "#Wszystkogra", "Obietnica") zobaczymy w drugim sezonie serialu "Belfer", do którego zdjęcia rozpoczęły się w wtorek,4 kwietnia.

Eliza Rycembel (L) i Michalina Łabacz (C) na planie drugiego sezonu "Belfra" /Robert Pałka /Canal+

W tytułowej roli ponownie zobaczymy Macieja Stuhra. Tym razem jego bohater - Paweł Zawadzki - zostaje zmuszony do podjęcia pracy w jednym z prestiżowych liceów we Wrocławiu.



Już wydarzenia pierwszych kilku dni w nowej szkole wywołują w nim wstrząs. W liceum dochodzi do tragedii. Pojawia się milion pytań, na które nie ma odpowiedzi. Jedno jest jasne: na terenie liceum toczy się mordercza gra. To nie jest szkoła, jak każda inna. To nie są zwykli uczniowie, a tytułowy nauczyciel nie znalazł się tam przypadkowo.

- Gram licealistkę Magdę, wysportowaną, pewną siebie dziewczynę. ma świadomość, że jest atrakcyjna i lubi to wykorzystywać - Michalina Łabacz powiedziała w rozmowie z TVN.

Eliza Rycembel wcieli się w Luizę. - Chciałabym, żeby była wrażliwą, otwartą dziewczyną - powiedziała aktorka dodając, że jej bohaterka marzy o zostaniu dziennikarka i prowadzi wideobloga.



Aktorzy, podobnie jak w przypadku pierwszego sezonu, nie znają rozwiązania kryminalnej zagadki. - Nikt nic nie wie. To jest intrygujące i inspirujące - przyznała Michalina Łabacz.



Za scenariusz odpowiadają Monika Powalisz, Jakub Żulczyk, Bartosz Ignaciuk oraz Wojciech Bockenheim. Drugiego sezonu nie będzie reżyserował Łukasz Palkowski; za kamerą staną Krzysztof Łukaszewicz ("Karbala", "Lincz") oraz Maciej Bochniak ("Disco Polo").



Premiera "Belfra 2" planowana jest na jesień 2017.