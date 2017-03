Marcelina Zawadzka: Pieczenie ciast to sport ekstremalny

Marcelina Zawadzka przyznaje, że nie najlepiej radzi sobie w kuchni. Nie przepada za gotowaniem, przygotowywanie słodkich wypieków uważa natomiast za rodzaj sportu ekstremalnego. Lubi jednak wyzwania, dlatego próbuje się nauczyć sztuki pieczenia, pracując na planie programu "Bake Off - Ale ciacho!"

Marcelina Zawadzka została nową współprowadzącą programu "Bake Off - Ale ciacho!". Traktuje to jako wyjątkowe wyzwanie. - Miałam 19 lat, gdy wyprowadziłam się z domu, więc z pieczeniem jestem trochę na bakier - mówi Marcelina Zawadzka agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Prezenterka nie przepada również za gotowaniem, zwłaszcza gdy musi przyrządzać posiłki wyłącznie dla siebie. Od pięciu miesięcy Marcelina Zawadzka mieszka sama. Wcześniej, gdy dzieliła mieszkanie z siostrą, znacznie częściej zajmowała się gotowaniem. Teraz jednak nie przywiązuje do tego tak wielkiej wagi. - Zamówiłam sobie taką dietę na plan, więc ona przyjeżdża do mnie, ładuję ją do samochodu i przez cały dzień przynajmniej mam co jeść - wyznaje Zawadzka.

Gwiazda programu "Pytanie na śniadanie" uważa, że jej ograniczone umiejętności kulinarne to także efekt braku czasu. Zawadzka lubi szybkie życie, wypełnione obowiązkami zawodowymi i pasjami, które stale rozwija. Nie wyklucza jednak, że gdyby miała kilka godzin wolnego w ciągu dnia, chętnie wybrałaby się na zakupy spożywcze i zajęła gotowaniem. - Mam tak, że jak sobie wymyślę, że chcę coś zjeść, to też nie mam cierpliwości i chcę od razu to zjeść, wiec moja cierpliwość w kuchni jest dosyć słaba - twierdzi Zawadzka.

Obecnie prezenterka próbuje się uczyć sztuki pieczenia na planie programu "Bake Off - Ale ciacho!". Twierdzi, że chłonie wszystkie informacje na ten temat od uczestników, którzy mają wyjątkowe umiejętności kulinarne. Większość nie ma wykształcenia w tym kierunku i wykonuje inne zawody. Wśród uczestników jest m.in. bankowiec i nastoletni uczeń. - Ja też się uczę sztuki pieczenia, bo to jest dla mnie taki trochę sport ekstremalny. Akurat lubię wyzwania, więc temu też się poddałam - podsumowuje Zawadzka.

Drugą gospodynią kulinarnego show jest Dorota Czaja. Marcelina Zawadzka twierdzi, że bardzo lubią się prywatnie, a na planie świetnie się uzupełniają. Ona sama wnosi do programu swoją niespożytą energię, Dorota Czaja natomiast serce do pieczenia ciast. "Bake Off - Ale ciacho!" można oglądać w każdy poniedziałek o godz. 21:45 na antenie TVP2.