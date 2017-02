Małgorzata Kożuchowska: "Druga szansa" zamieni się w thriller

Małgorzata Kożuchowska zbliża się do końca zdjęć do 3. sezonu "Drugiej szansy". Zapowiada, że w nowych odcinkach w życiu jej bohaterki będzie się dużo działo. Monika Borecka zostanie mamą, nie wiedząc, kto jest ojcem jej dziecka, i będzie godzić pracę zawodową z macierzyństwem. Pojawi się również tajemnicza postać, która znacznie utrudni jej życie.

W nowym sezonie "Drugiej szansy" graną przez Małgorzatę Kożuchowską Monikę Borecką czekają poważne życiowe zmiany. Kobieta zostanie mamą córeczki, której nada imię Basia. Długo nie będzie jednak pewna, kto jest ojcem jej dziecka: skłonny do nadużywania przemocy Adam Swensson czy jej obecny partner, Marcin Kryński. Zdaniem Małgorzaty Kożuchowskiej będzie to wątek ważny i budzący dużo emocji.

- Jak już się okaże, kto jest ojcem, to jak tu teraz to życie ustawić, jak się w tej sytuacji odnaleźć, żeby wszyscy byli w miarę szczęśliwi i żeby nic się nie odbywało kosztem szczęścia i bezpieczeństwa dziecka - mówi aktorka agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Monika Borecka stanie również przed wyjątkową szansą zawodową. Otrzyma propozycję stworzenia nowego kanału telewizyjnego dla kobiet. Jak twierdzi Małgorzata Kożuchowska, jej bohaterka jest ambitną i aktywną kobietą, dlatego nie będzie w stanie odrzucić tej oferty. Przepełniać ją będzie poczucie misji i potrzeba mówienia o ważnych dla kobiet sprawach, a jednocześnie pragnienie poświęcania jak najwięcej czasu swojej córeczce.

- Godzenie tych ról będzie trudne, ale myślę, że bardzo takie bliskie każdej kobiecie, bardzo takie życiowe - tłumaczy Kożuchowska.

Aktorka twierdzi, że w trzecim sezonie serial "Druga szansa" nabierze charakteru thrillera. Scenarzyści wprowadzili bowiem nową, tajemniczą postać, której tożsamości widzowie nie poznają aż do końca serii. Będzie to ktoś z bliskiego otoczenia Moniki Boreckiej, kto dobrze ją zna i ma łatwy dostęp do jej życia prywatnego i zawodowego. Osoba ta będzie mocno uprzykrzała życie młodej matce.

- Naprawdę w pewnym momencie wprowadzi już ją w jakiś obsesyjny lęk, więc mam nadzieję, że będzie to też sezon z dreszczykiem - zapowiada Kożuchowska.

Serial "Druga szansa" będzie można oglądać w każdy poniedziałek o godz. 21:30 na antenie stacji TVN. Oprócz Małgorzaty Kożuchowskiej widzowie zobaczą w nim m.in. Bartłomieja Świderskiego, Maję Ostaszewską, Bartłomieja Topę i Katarzynę Herman. Pierwszy odcinek wyemitowany będzie 13 lutego.