Krzysztof Ibisz: Wielkanoc spędzam z bliskimi

Wielkanoc to dla Krzysztofa Ibisza czas odpoczynku. Świąteczną niedzielę spędza zawsze z rodziną i przyjaciółmi - w jednym domu spotyka się nawet 50 osób. Wspólnie jedzą wielkanocne posiłki, spacerują po okolicy lub wybierają się na wycieczki rowerowe.

Krzysztof Ibisz /AKPA

Media to branża, w której praca podczas świąt jest na porządku dziennym. Krzysztof Ibisz stara się jednak nie brać na siebie obowiązków zawodowych w tym czasie. Święta są bowiem dla niego czasem odpoczynku i spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Od dziesięciu lat dziennikarz i jego bliscy kultywują specjalne wielkanocne zwyczaje. Jednym z nich jest odwiedzanie przyjaciół w niedzielę wielkanocną.

Reklama

Reklama

- Każdy coś przynosi. Śniadanie wielkanocne jest w domu, gdzie nagle siada około 40, nawet 50 osób, bo to są nasze zaprzyjaźnione rodziny, ich dzieci, wujkowie, babcie, więc tak z 50 osób siada do tego śniadania - mówi Krzysztof Ibisz agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Śniadanie stanowi początek wspólnie spędzonego dnia. Po posiłku tym, w przypadku dobrej pogody, chętni wybierają się na wycieczkę rowerową lub na spacer. Najchętniej idą nad Wisłę, zwłaszcza że od domu przyjaciół można szybko się tam dostać. Wieczorem wszyscy jedzą wspólną kolację, a następnie udają się na kolejny spacer.

- Dzieci chodzą pod stołem, gdzie można tylko, bawią się, my się z tymi dziećmi bawimy, jest naprawdę fantastycznie. To jest taka nasza Wielka Niedziela, to śniadanie, które przeradza się potem w obiad i kolację - mówi Krzysztof Ibisz.