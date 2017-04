"Koty i zaloty": Anna Dereszowska gwiazdą miniserialu Polsatu

W niedzielę, 23 kwietnia, Polsat wyemituje premierowy odcinek nowego serialu "Koty i zaloty" - produkcji dla miłośników kotów i tych, którzy chcą zrozumieć ich punkt widzenia. W głównej roli zobaczymy Annę Dereszowską.

Anna Dereszowska /AKPA

Każdy odcinek serialu, zamknięty w 5 minutach, będzie ukazywał perypetie Kasi, jej córki Zuzy i kota Kacpra. To zgrane trio swoją osobą uświetni Paweł, nieśmiały kolega Kasi ze szkolnych lat, który będzie starał się wkraść w jej łaski. Kluczem do serca Kasi może okazać się jego kotka - Flora.

Wzajemne sympatie oraz animozje Kasi i Pawła, a także nieco burzliwa, ale pełna humoru historia ludzkiej i kociej miłości - tego z pewnością nie zabraknie w każdym z odcinków "Kotów i zalotów". Bohaterowie produkcji pokażą widzom, jak zrozumieć koci świat. Z charakterystycznym dla siebie humorem odsłonią konwenanse i codzienne zwyczaje, jakie właściciele futrzaków nazywają kocimi rytuałami.

W roli serialowej Kasi pojawi się Anna Dereszowska, Pawła zagra Marcin Perchuć.



- Koci świat bywa tajemniczy, tymczasem wystarczy odrobina dobrych chęci, by zrozumieć kocią perspektywę i pokochać ich świat. Niezależność jest tym, co w kotach podoba mi się najbardziej. Dlatego główna rola

w serialu, gdzie partnerują mi koty, to chyba jedno z tych aktorskich wcieleń, które cieszą mnie najbardziej - powiedziała Anna Dereszowska, odtwórczyni głównej roli w serialu i ambasadorka marki Whiskas.

Serial "Koty i zaloty" będzie składał się z 8 odcinków, każdy z nich będzie przedstawiał inną historię z życia Kasi, Pawła, Zuzi i ich serialowych kotów. Na końcu każdego odcinka kot Kacper przedstawi swój punkt widzenia oraz pokaże ludzki świat z kociej perspektywy.

"Koty i zaloty" emitowane będą w każdą niedzielę o godz. 17.40 na antenie Polsatu. Powtórki będzie można zobaczyć w soboty o godz. 19.55 w Polsat Cafe.