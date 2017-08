Klaudiusz Pobudzin: "Wiadomości" bliżej ludzi

- "Wiadomości" mają być bliżej ludzi i ściśle współpracować z innymi serwisami informacyjnymi Telewizji Polskiej - powiedział szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Klaudiusz Pobudzin. W ten sposób odniósł się do zmiany na stanowisku szefa "Wiadomości" - Marzenę Paczuską zastąpił Jarosław Olechowski.

Marzena Paczuska przestała być szefową "Wiadomości". W niedzielę wieczorem poinformował o tym portal Mediainside.pl, co potwierdził na swoim profilu na Twitterze szef TAI Klaudiusz Pobudzin. "@OlechowskiJarek nowym szefem "Wiadomości". Gratuluję! Dziękuję za dotychczasową pracę @MarzenaPaczuska" - napisał szef TAI.

Do tych słów odniosła się na Twitterze Paczuska. "Etatowych dziennikarzy, pracowników TVP - zwalniają na TT... -:) Super" - napisała.

W sobotę portal wPolityce.pl opublikował rozmowę z Marzeną Paczuską. Zapytana o możliwą dymisję powiedziała, że "mamy do czynienia z jakimś przesileniem wewnątrz obozu prawicowego".

"Tak to odczytuję: z różnych wypowiedzi da się dostrzec zakusy różnych stron, by 'ustawić' także media publiczne, ich anteny, a nawet konkretne programy. Typowe przesilenie po dwóch latach rządów. To się odbija także na Telewizji Polskiej" - oceniła.

Pobudzin, zapytany o to, skąd takie zmiany personalne w szefostwie "Wiadomości", powiedział, że chodzi o "zmianę strategii w TAI-u", a współpraca z Marzeną Paczuską "nie wyglądała tak, jak powinna".

Miejsce Paczuskiej zajął dziennikarz TVP Jarosław Olechowski.

Szef TAI powiedział, że "postawiliśmy na doświadczonego, młodego człowieka - Jarka Olechowskiego, z dużym doświadczeniem, z szerokimi zainteresowaniami, to jest człowiek z wewnątrz zespołu, bardzo cenię Jarka, jego dokonania, jego talent i myślę, że współpraca z kierownictwem TAI będzie jeszcze lepsza".

Szef TAI tłumaczył, że "teraz 'Wiadomości', 'Panorama' i 'Teleexpress' będą na dwóch antenach". - Chcę, żeby to było wszystko razem - takie przeplatanie, że jeden program zapowiada drugi. Zaczęliśmy to już od tygodnia wprowadzać w życie, że "Teleexpress" mówił, że coś więcej będzie w "Wiadomościach", a "Wiadomości" mówiły, że kontynuacja będzie w TVP Info" - wyjaśnił.

Jak dodał, "stawiamy na ludzi, na zespół; jeżeli chodzi o 'Wiadomości', to więcej będzie zależeć od reporterów, wydawców".

Według szefa TAI reporterzy mają być bliżej ludzkich spraw i będą częściej pokazywać się na wizji. Jak dodał, dziennikarze "Wiadomości" będą też zapraszani do TVP Info, gdzie będą opowiadać o materiałach, które przygotowali. - Jeden wielki TAI, żadnych bezludnych wysp. Nikt nie gra na siebie. Chcemy, aby "Wiadomości" stały się "perłą w koronie" TAI.

Sprawę zmian szefostwa "Wiadomości" skomentował prezes TVP Jacek Kurski w rozmowie z WirtualneMedia.pl. "Uprzedzono mnie o nowej formule wzmocnienia programów informacyjnych, w tym 'Wiadomości'. Honoruję prawo dyrekcji TAI do dobierania sobie szefów redakcji. Przedstawię redaktor Marzenie Paczuskiej propozycję awansu zawodowego w strukturach Telewizji Polskiej+" - zapowiedział.