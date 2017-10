Julia Wieniawa: Czym jest smart love?

Julia Wieniawa traktuje media społecznościowe jako formę promocji, komunikacji z fanami oraz zabawę. Nie boi się opowiadać o swoim związku, zazwyczaj robi to jednak w formie żartu, nagrywając zabawne filmiki ze swoim partnerem Antonim Królikowskim.

Julia Wieniawa jest bardzo aktywną użytkowniczką mediów społecznościowych. Polubiła zwłaszcza Instagram, na którym ma blisko pół miliona fanów. Gwiazda twierdzi, że serwisu tego nie traktuje wyłącznie jako środka autopromocji artystycznej, lecz także jako rozrywkę. Regularnie publikuje zdjęcia pokazujące zarówno jej życie zawodowe, jak i prywatne.

- Instagram jest i do zabawy, i do przekazywania informacji, do komunikacji z fanami, bardzo lubię Instagram - mówi Julia Wieniawa agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Aktorka nie ma oporów przed publikowaniem zdjęć ukazujących chwile, które spędza z ukochanym mężczyzną. Razem z Antonim Królikowskim wymyślili nawet zabawę, która zyskała im sympatię fanów. Na Instagramie aktorska para publikuje krótkie filmiki opatrzone hasztagiem #smartlove.

- Z Antkiem wymyśliliśmy smart love - to krótki filmik, który uwiecznia w sposób zabawny naszą zabawną, szaloną miłość. Robimy sobie różne żarciki na Instagramie Antka - mówi Julia Wieniawa.

Gwiazda dobrze wykorzystuje rozgłos wokół jej osoby i nie narzeka na brak propozycji zawodowych. Od 2012 roku wciela się w rolę Pauli w popularnym serialu "Rodzinka.pl", gra ponadto w dwóch filmach fabularnych, które na ekrany polskich kin wejdą w 2018 roku. Zapewnia jednak, że mimo wielu obowiązków zawodowych zawsze znajduje czas dla swego partnera.

- Nie mijamy się, on też dużo pracuje, ale udaje nam się normalnie spędzać czas jak prawdziwa para, więc z tym nie ma problemu - mówi Julia Wieniawa.