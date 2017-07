Emmy 2017: 22. nominacje dla "Westworld"

W czwartek, 13 lipca, ogłoszone zostały nominacje do 69. Nagród Emmy. Wielkim faworytem jest w tym roku serial HBO "Westworld", który otrzymał aż 22 wyróżnienia. Podobną ilość nominacji zgromadził również program "Saturday Night Live".

Westworld ma 22. nominacje do Emmy 2017. Szansę na statuetkę ma m.in. Evan Rachel Wood /materiały prasowe

"Westworld" oczywiście walczy o tytuł najlepszego serialu dramatycznego. Oprócz tego zdobył cztery nominacje aktorskie (Evan Rachel Wood, Anthony Hopkins, Thandie Newton, Jeffrey Wright), a także za reżyserię, scenariusz, efekty specjalne, zdjęcia, kostiumy i za charakteryzację.

W przypadku "Saturday Night Live" aż dziewięć nominacji przyznano za występy aktorskie.

"Westworld" to nie jedyny nowy serial, który zyskał przychylność członków Akademii. "Stranger Things" - stworzone dla platformy Netflix - zgarnęło 18 nominacji. Tyle samo ma też miniserial FX "Konflikt: Bette i Joan". 16 nominacji otrzymał inny miniserial - "Wielkie kłamstewka" (HBO).

"The Crown", "Długa noc" i "Opowieść podręcznej" zdobyły po 13 nominacji, "Tacy jesteśmy" - 11, a "Geniusz" - 10.

Honoru "weteranów" bronią seriale komediowe. "Figurantka" zdobyła 17 nominacji, a "Dolina krzemowa" - 10.

SERIAL KOMEDIOWY:

"Atlanta"

"Czarno to widzę"

"Master of None"

"Współczesna rodzina"

"Dolina krzemowa"

"Figurantka"

SERIAL DRAMATYCZNY:

"Better Call Saul"

"The Crown"

"House Of Cards"

"Stranger Things"

"Tacy jesteśmy"

"Westworld"

MINISERIAL:

"Wielkie kłamstewka"

"Fargo"

"Konflikt: Bette i Joan"

"Geniusz"

"Długa noc"

FILM TELEWIZYJNY:

"Czarne lustro" odc. San Junipero

"Dolly Parton's Christmas of Many Colors: Circle of Love"

"Nieśmiertelne życie Henrietty Lacks"

"Sherlock" odc. The Lying Detective"

"Arcyoszust"

AKTOR W SERIALU KOMEDIOWYM:

Donald Glover - "Atlanta"

Zach Galifianakis - "Baskets"

Anthony Anderson - "Czarno to widzę"

Aziz Ansari - "Master of None"

William H. Macy - "Shameless - Niepokorni"

Jeffrey Tambor - "Transparent"

AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYM:

Matthew Rhys - "Zawód: Amerykanin"

Bob Odenkirk - "Better Call Saul"

Kevin Spacey - "House Of Cards"

Liev Schreiber - "Ray Donovan"

Sterling K. Brown - "Tacy jesteśmy"

Milo Ventimiglia - "Tacy jesteśmy"

Anthony Hopkins - "Westworld"

AKTOR W MINISERIALU LUB FILMIE TELEWIZYJNYM:

Ewan McGregor - "Fargo"

Geoffrey Rush - "Geniusz"

Riz Ahmed - "Długa noc"

John Turturro - "Długa noc"

Benedict Cumberbatch - "Sherlock" odc. The Lying Detective

Robert De Niro - "Arcyoszust"

AKTORKA W SERIALU KOMEDIOWYM:

Pamela Adlon - "Better Things"

Tracee Ellis Ross - "Czarno to widzę"

Jane Fonda - "Grace i Frankie"

Lily Tomlin - "Grace i Frankie"

Allison Janney - "Mamuśka"

Ellie Kemper - "Unbreakable Kimmy Schmidt"

Julia Louis-Dreyfus - "Figurantka"

AKTORKA W SERIALU DRAMATYCZNYM:

Keri Russell - "Zawód: Amerykanin"

Claire Foy - "The Crown"

Elisabeth Moss - "Opowieść podręcznej"

Robin Wright - "House Of Cards"

Viola Davis - "Sposób na morderstwo"

Evan Rachel Wood - "Westworld"

AKTORKA W MINISERIALU LUB FILMIE TELEWIZYJNYM:

Felicity Huffman - "American Crime"

Nicole Kidman - "Wielkie kłamstewka"

Reese Witherspoon - "Wielkie kłamstewka"

Carrie Coon - "Fargo"

Jessica Lange - "Konflikt: Bette i Joan"

Susan Sarandon - "Konflikt: Bette i Joan"

AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU KOMEDIOWYM:

Louie Anderson - "Baskets"

Ty Burrell - "Współczesna rodzina"

Alec Baldwin - "Saturday Night Live"

Tituss Burgess - "Unbreakable Kimmy Schmidt"

Tony Hale - "Figurantka"

Matt Walsh - "Figurantka"

AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU DRAMATYCZNYM:

Jonathan Banks - "Better Call Saul"

John Lithgow - "The Crown"

Mandy Patinkin - "Homeland"

Michael Kelly - "House Of Cards"

David Harbour - "Stranger Things"

Ron Cephas Jones - "Tacy jesteśmy"

Jeffrey Wright - "Westworld"

AKTOR DRUGOPLANOWY W MINISERIALU LUB FILMIE TELEWIZYJNYM:

Alexander Skarsgård - "Wielkie kłamstewka"

David Thewlis - "Fargo"

Alfred Molina - "Konflikt: Bette i Joan"

Stanley Tucci - "Konflikt: Bette i Joan"

Bill Camp - "Długa noc"

Michael Kenneth Williams - "Długa noc"

AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU KOMEDIOWYM:

Vanessa Bayer - "Saturday Night Live"

Leslie Jones - "Saturday Night Live"

Kate McKinnon - "Saturday Night Live"

Kathryn Hahn - "Transparent"

Judith Light - "Transparent"

Anna Chlumsky - "Figurantka"

AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU DRAMATYCZNYM:

Ann Dowd - "Opowieść podręcznej"

Samira Wiley - "Opowieść podręcznej"

Uzo Aduba - "Orange Is The New Black"

Millie Bobby Brown - "Stranger Things"

Chrissy Metz - "Tacy jesteśmy"

Thandie Newton - "Westworld"

AKTORKA DRUGOPLANOWA W MINISERIALU LUB FILMIE TELEWIZYJNYM:

Regina King - "American Crime"

Laura Dern - "Wielkie kłamstewka"

Shailene Woodley - "Wielkie kłamstewka"

Judy Davis - "Konflikt: Bette i Joan"

Jackie Hoffman - "Konflikt: Bette i Joan"

Michelle Pfeiffer - "Arcyoszust"