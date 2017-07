Emilia Clarke: Surowe mięso, dżem i wymioty

Mimo że stacja HBO rozpoczęła właśnie emisję siódmego sezonu serialu "Gra o tron", Emilia Clarke, odtwórczyni roli Daenerys Targaryan, wciąż doskonale pamięta jedną ze swoich pierwszych scen na planie produkcji HBO, w której jej bohaterka musiała zjeść surowe serce konia.

Emilia Clarke w pamiętnej scenie jedzenia surowego serca /YouTube

Emilia Clarke w rozmowie z gazetą "The Mirror" ujawniła, że to, co widzowie wzięli za surowe serce zwierzęcia, było w istocie kawałkiem zeschniętego dżemu. "Smakowało jednak jak połączenie wybielacza i nieugotowanego makaronu" - dodała gwiazda serialu.

Wideo Game of Thrones : Targaryen Queen eats Horse Heart

Reklama

"W trakcie dnia zdjęciowego zjadłam chyba z 28 takich 'serc'. Na szczęście miałam obok specjalne wiadro, ponieważ regularnie wymiotowałam" - przyznała Clarke.

Siódmy sezon kultowego serialu HBO "Gra o tron" pojawi się w HBO i HBO GO w poniedziałek, 17 lipca, równo z amerykańską premierą o godz. 3 w nocy.



Daenerys Targaryen wyrusza do Westeros wraz ze swoją armią, smokami i Tyrionem Lannisterem, który stał się jej doradcą. Winterfell powraca do rodu Starków, a Jon Snow zostaje mianowany Królem Północy, po pokonaniu Ramsaya Boltona w Bitwie Bękartów. Cersei Lannister zdobywa Żelazny Tron w Królewskiej Przystani, zostawiając swoich przeciwników, a także Wielkiego Wróbla i jego wyznawców na pastwę płomieni w Sepcie Baleora. Kiedy rozpadają się dawne sojusze, pojawia się armia umarłych, która wyrusza w kierunku Muru, aby na zawsze położyć kres grze o tron.

Obok Clarke, na ekranie zobaczymy znów: zdobywcę nagrody Emmy i Złotego Globu Petera Dinklage’a (Tyrion Lannister), Nikolaja Coster-Waldau’a (Jaime Lannister), Lenę Headey (Cersei Lannister), Aidana Gillena (Petyr “Littlefinger" Baelish), Kita Haringtona (Jon Snow), Dianę Rigg (Lady Olenna Tyrell), Sophie Turner (Sansa Stark) i Maisie Williams (Arya Stark).



W najnowszym sezonie do obsady dołączyli: Jim Broadbent, Tom Hopper, Megan Parkinson i piosenkarz Ed Sheeran.