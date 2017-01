Edward Miszczak o nowej ramówce TVN

Mieć pomysły na stare i nowe - tak wiosenną ofertę programową stacji TVN zatytułował jej dyrektor, Edward Miszczak. Wśród nowości znalazł się serial "Belle Epoque" - z Pawłem Małaszyńskim i Magdaleną Cielecką oraz program Joanny Krupy "Misja pies". Wracają też "Milionerzy".

Wiosna będzie nasza - zapowiada Edward Miszczak /Kurnikowski /AKPA

"Mieć pomysły na stare i nowe - tak zatytułowałbym naszą wiosenną ofertę" - powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej Edward Miszczak, dyrektor programowy stacji telewizyjnej TVN.

Wśród nowości TVN zaprezentuje wiosną "Belle Epoque" z Pawłem Małaszyńskim, Magdaleną Cielecką i Erykiem Lubosem. "To serial, którego jeszcze nie było na rynku. Świetny scenariusz, bardzo dużo detali, drobiazgów. To jest kryminał z 1908-1910 roku, akcja dzieje się w Krakowie. Świetna ekipa aktorska. Mam tylko jedno pytanie do producenta Michała Kwiecińskiego - czy rzeczywiście te stroje z Londynu muszą być takie drogie?" - żartował Miszczak, już zastanawiając nad drugą serią, bo - jak przekonywał - pierwsza na pewno będzie hitem. Premiera 15 lutego.

Do gry wracają "Milionerzy", których - jak przed laty - poprowadzi Hubert Urbański. "Kiedy pojawiłem się na planie tego programu, kiedy zobaczyłem Huberta, usłyszałem te pytania, zobaczyłem te twarze, które już próbują zmierzyć się z milionem, a na razie są na poziomie stu tysięcy, pomyślałem, że to ciągle jest bardzo mocny program. Brawo Hubercie, chyba się nie zestarzałeś" - przyznał Miszczak. Premiera 13 lutego.

"36,6 st. C" to nowy program Ewy Drzyzgi. Do swojego medycznego talk-show znana widzom z "Rozmów w toku" dziennikarka zapraszać będzie ekspertów, lekarzy, którzy podzielą się swoją wiedzą na temat tego, jak zadbać o własne zdrowie i jak walczyć z chorobami. Premiera 18 marca.

Z kolei Joanna Krupa - modelka znana nie tylko z programu "Top Model", ale i z zamiłowania do zwierząt - od marca w programie "Misja pies" poruszać będzie kwestię tego, jak odpowiedzialnie adoptować psa ze schroniska.

13 lutego wystartuje trzeci sezon "Drugiej szansy" - serialu z Małgorzatą Kożuchowską w roli głównej. "Z serialami jest tak, że nigdy nie wiesz, jak będzie wyglądała cała seria; nigdy nie wiadomo, czy po pierwszej udanej przyjdzie kolejna równie dobra" - tłumaczył Miszczak. "Kożuchowska to szczęśliwy wybór. Dlatego myślę, że trzecia część nie będzie ostatnia" - ocenił.

Emisja drugiej serii show "Agent: Gwiazdy" - tym razem z Argentyny - rozpocznie się 14 lutego. "Baliśmy się trochę, że po pierwszej edycji programu uczestnicy będą już wszystko wiedzieć - nic, zagrali jak z nut" - zapewniał Miszczak.

Wiosną kontynuowane będą też "Kuchenne rewolucje" Magdy Gessler. "Magda to jest gigantyczny sukces - 15 serii, tej wiosny wyemitujemy 200 odcinek" - wyliczał Miszczak. Swoją kontynuację będzie miał też program kulinarny z najmłodszymi szefami kuchni - "MasterChef Junior".

"Wiosna będzie nasza" - skwitował Miszczak.