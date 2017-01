"Druga szansa": Co w trzecim sezonie?

W trzecim sezonie "Drugiej szansy" życie Moniki Boreckiej (w tej roli Małgorzata Kożuchowska) po raz kolejny zostanie wywrócone do góry nogami. Powód? Urodzi córeczkę i będzie miała stalkera! Nowe odcinki będzie można oglądać od 13 lutego w TVN.

Małgorzata Kożuchowska na planie serialu "Druga szansa" /AKPA

Przypomnijmy, że w finale poprzedniej serii okazało się, iż Borecka (Małgorzata Kożuchowska) jest w ciąży. Niestety - zamiast radości i szczęścia wywołało to łzy rozpaczy. A wszystko przez to, że Monika nie była pewna, kto jest ojcem dziecka, które nosi - opiekuńczy i dżentelmeński Marcin (Bartłomiej Świderski) czy nieprzewidywalny, toksyczny Adam (Bartłomiej Topa)?

Zagrożenie życia

Nowy sezon będzie pełen emocji, bo zacznie się od przedwczesnej akcji porodowej. Będąca w siódmym miesiącu ciąży Monika dostanie skurczów w czasie ostatnich już zajęć w szkole rodzenia. Choć narodziny małej Basi odbędą się bez większych komplikacji, chwilę po porodzie pojawi się zagrożenie życia wcześniaka. Położnicy orzekną poważne problemy z sercem oraz płucami. Dziewczynka natychmiast trafi na oddział intensywnej terapii. Nie wiadomo będzie, czy przeżyje! Szczęśliwie jednak wszystkie operacje, jakim zostanie poddany noworodek, zakończą się sukcesem. Lekarze zdołają uratować życie Basieńki. Niedługo potem uradowany Kryński poprosi Monikę o rękę, a jego oświadczyny oczywiście zostaną przyjęte. Zakochani będą nawet planować ślub. Wszystko zacznie się układać.

Powrót damskiego boksera

Do czasu! Idyllę Boreckiej i Kryńskiego przerwie niespodziewany powrót Swenssona z zagranicy. Adam przeprosi Monikę za swoją zazdrość, agresję i rękoczyny, do których posunął się po nadużyciu alkoholu. Podczas spotkania oko w oko producentka nawet słowem nie wspomni o tym, że urodziła dziewczynkę, która przecież może być także córeczką biznesmena. Tyle że tego nie uda się ukryć przed inteligentnym bądź co bądź mężczyzną. Swensson zacznie domagać się odpowiedzi na pytanie, czy to on jest ojcem Basi. I zaraz zaczną się nowe kłopoty. Nieodzowne okaże się przeprowadzenie testu DNA - dowodu na ojcostwo. Dość powiedzieć, że Adam wcale nie zniknie z życia Moniki i Marcina...

Natrętny fan

Jakby było mało kłopotów, w sieci pojawi się fałszywa strona internetowa Moniki Boreckiej. Ola (Monika Mariotti) zażartuje, że producentka widocznie ma jakiegoś zagorzałego fana. Sytuacja szybko przestanie być zabawna, bo Monikę zaczną nękać anonimowe telefony z seksualnym podtekstem. Dojdzie nawet do tego, że Borecka zostanie zmuszona poinformować o tej sprawie policję. Śledztwo poprowadzi policjant Borys. W tej roli zobaczymy Radosława Pazurę. Na dobry początek zapyta mocno wystraszoną kobietę, komu mogła podpaść i kto jej zdaniem może stać za takimi zachowaniami. Pierwszą osobą, która przyjdzie jej na myśl, będzie jej były partner, Adam. Jednak Swensson stanowczo zaprzeczy. Powie, że nie ma nic wspólnego ze zorganizowaniem fali nienawiści wymierzonej w Monikę. Kto zatem chce ją zniszczyć? Nie tak łatwo będzie to ustalić...

Nowe twarze w serialu

W 3. serii na jaw wyjdzie, że Jakub (Rafał Królikowski) ukrywał przed światem starszego brata Darka (w tej roli Paweł Królikowski). A ten po wyjściu z irlandzkiego więzienia pojawi się w progach apartamentu Zeita...



Gdy Borecka zgodzi się przyjąć posadę w telewizji, zarząd stacji narzuci jej swojego asystenta w osobie Jacka (w tej roli Mateusz Banasiuk). To się nie spodoba Monice.



