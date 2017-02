Dorota Wellman rozdaje ludziom pieniądze

W niedzielę, 19 lutego, zobaczymy Dorotę Wellman w nowym programie TTV "Dzień, w którym pojawiła się forsa".

"Dzień, w którym pojawiła się forsa" to program, który zaczyna się od zaczyna się od finansowego trzęsienia ziemi. W każdym odcinku jedna potrzebująca rodzina znajdzie pod swoimi drzwiami znaczną kwotę pieniędzy. To przełomowy i niecodzienny program telewizyjny, którego bohaterami będą ludzie, na co dzień znajdujący się trudnym położeniu.



Tym razem jednak ktoś majętny wyciągnie do nich rękę z gotówką. Czy niespodzianka w postaci łatwych pieniędzy rozwiąże ich problemy? Sposób, w jaki wykorzystają gotówkę, będzie zależał tylko od nich samych. Uczestnicząca w projekcie Dorota Wellman, będzie im służyć niezbędnym wsparciem, a w razie potrzeby i na wyraźną prośbę bohaterów programu, sięgnie po ekspertów i doradzi jak optymalnie rozdysponować gotówkę. Przez miesiąc, wybranej rodzinie będzie towarzyszyć kamera i obserwować jak uczestnicy odnajdują się w nowej, zaskakującej rzeczywistości.

W pierwszym odcinku nowego programu, walizka ze znaczną kwotą pieniędzy pojawi się pod drzwiami mieszkania Kasi i Marcina, pary dwudziestolatków, którzy wspólnie wychowują dwójkę dzieci.

Do niedawna ich życie toczyło się spokojnie. Zarabiali co prawda niewiele, ale pieniędzy starczało na podstawowe potrzeby. Niestety, kilka miesięcy temu Kasia zachorowała i Marcin musiał zrezygnować z pracy, by zająć się partnerką, zadbać o dzieci i cały dom. Teraz żyją tylko z pieniędzy z programu 500+, a to nie wystarcza na potrzeby czteroosobowej rodziny. Zmuszeni są stale pożyczać pieniądze od najbliższych. Ich dług na dziś to cztery tysiące złotych.

Pewnego dnia pod ich drzwiami znajdzie się walizka z zawrotną kwotą pieniędzy, które mogą zagospodarować jak tylko zechcą . Co zrobią? Jak zareagują? Potrzeb w ich życiu jest wiele - mieszkanie wymaga remontu, brakuje im podstawowych mebli, ciepłej wody, nie mają szans na pójście do pracy, bo dzieci nie dostały się do przedszkola. Czym zajmą się w pierwszej kolejności? Jakie decyzje podejmą? Czy wpadną w szał zakupów, czy będą myśleć racjonalnie?



"To nie jest zwykły program. Pokazuje jakim wyzwaniem może być duża kwota pieniędzy, zwłaszcza dla takich ludzi, którzy ledwo wiążą przysłowiowy koniec z końcem. Czy wpadną w szał zakupów, czy zaczną planować ich wydanie z sensem, by odmienić swoje dotychczasowe życie? Czy roztrwonią wszystko w mgnieniu oka, czy postanowią uregulować zaległe sprawy, czy odmienią swoje życie ? To oni decydują. My tylko podążamy za nimi, a to co obserwujemy potrafi zdziwić. Najbardziej poruszające jest to, że prawdziwe życie naszych bohaterów pisze scenariusze" - komentuje Dorota Wellman.

"Dzień, w którym pojawiła się forsa" zadebiutuje na antenie TTV w niedzielę, 19 lutego, o godz. 22.