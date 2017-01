"Chcę ocieplić postać pana Prezesa" - mówi Robert Górski o serialu "Ucho Prezesa"

"Mam nadzieję, że obecny bohater się nie pogniewa, bo przecież to nie temu służy. Chcę ocieplić postać pana Prezesa" - mówi Robert Górski o swoim autorskim serialu "Ucho Prezesa", którego bohaterem jest Jarosław Kaczyński i rządząca partia PiS.

Artur Górski jako Prezes i Mikołaj Cieślak jako Mariusz w serialu "Ucho Prezesa", fot. z oficjalnego profilu serialu /Facebook

"Ucho Prezesa" to nowy, internetowy serial satyryczny Kabaretu Moralnego Niepokoju. Dwa pierwsze odcinki można już od 9 stycznia oglądać w internecie.

Reklama

Przypomnijmy, że zwiastun serialu, który udostępniono 2 stycznia, obejrzało już ponad 2 miliony 200 tysięcy osób!

Robert Górski był już premierem, kiedy parodiował Donalda Tuska i rząd PO. Czemu teraz został Prezesem?

"Przez tyle czasu byłem premierem, to sobie pomyślałem, że wezmę się za tego drugiego. Obaliłem już jeden rząd, to może już czas na drugi" - oświadczył Robert Górski, który był gościem Anny Kalczyńskiej i Andrzeja Sołtysika w programie "Dzień Dobry TVN".

"Mam nadzieję, że obecny bohater się nie pogniewa, bo przecież to nie temu służy. To wszystko oczywiście dotyczy polityki, ale głównym moim zamiarem był szczery śmiech i to, żeby się trochę z tego wszystkiego ponabijać i zdystansować" - dodał znany kabareciarz.

"Zrobiłem ten serial z dwóch przyczyn - żeby ocieplić postać pana Prezesa, bo uważam, że czasami jest niesłusznie oczerniany. A z drugiej strony pomyślałem sobie, że ocieplę wizerunek świata panu Prezesowi, żeby zobaczył, że on nie jest taki straszny" - wyjaśnił Górski.



Czy Robertowi Górskiemu udało się "ocieplić" wizerunek prezesa Jarosława Kaczyńskiego? Sprawdźcie sami - oto pierwszy i drugi odcinek serialu "Ucho Prezesa"!



Wideo "Ucho Prezesa": Odcinek 1 - "Nowy gabinet"