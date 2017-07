"Belfer 2": Jest pierwsza zapowiedź nowego sezonu hitu Canal+

Drugi sezon serialu Canal+ "Belfer" trafi na antenę jesienią 2017. Tytułowy bohater tym razem otrzyma pracę w liceum we Wrocławiu.

Twórcy serialu ujawnili pierwsze szczegóły fabuły drugiego sezonu "Belfra".



Tytułowy nauczyciel, Paweł Zawadzki (Maciej Stuhr), zostaje zmuszony do podjęcia pracy w jednym z prestiżowych liceów we Wrocławiu. Już wydarzenia pierwszych kilku dni w nowej szkole wywołują w nim wstrząs. W liceum dochodzi do tragedii. Pojawia się milion pytań, na które nie ma odpowiedzi. Jedno jest jasne: na terenie liceum toczy się mordercza gra. To nie jest szkoła, jak każda inna. To nie są zwykli uczniowie, a Belfer nie znalazł się tam przypadkowo.

Reklama

Za kamerą stanie dwóch nowych reżyserów: Krzysztof Łukaszewicz ("Karbala", "Lincz") oraz Maciej Bochniak ("Disco Polo"). Scenariusz wyszedł spod pióra Moniki Powalisz, Jakuba Żulczyka, Bartosza Ignaciuka oraz Wojciecha Bockenheima.



Obok Macieja Stuhra na ekranie zobaczymy m.in. Aleksandrę Konieczną, Mirosława Haniszewskiego, Zofię Wichłacz, Michalinę Łabacz, Elizę Rycembel i Szymona Piotra Warszawskiego.



Telewizyjna premiera "Belfra 2" planowana jest na jesień 2017.