Z programu "Twoja twarz brzmi znajomo" wyjdę bogatsza o doświadczenia zawodowe i zażyłe znajomości - twierdzi Anna Dereszowska. Aby wziąć udział w polsatowskim show gwiazda musiała skrócić urlop, nie żałuje jednak swojej decyzji. Program daje jej bowiem mnóstwo energii i możliwość doskonalenia warsztatu zawodowego. Jedyne czego aktorka się obawia, to konieczność wykonania utworu tanecznego.

Anna Dereszowska nie żałuje wzięcia udziału w show Polsatu /Jarosław Antoniak /MWMedia

Anna Dereszowska kilkakrotnie otrzymała zaproszenie do udziału w popularnym programie stacji Polsat "Twoja twarz brzmi znajomo". Nakłaniał ją do tego m.in. jeden z gospodarzy show Piotr Gąsowski. Dotychczas aktorka zmuszona była jednak odrzucać te propozycje, głównie ze względu na inne obowiązki zawodowe. Dopiero w tym roku udało się jej dopasować swój grafik aktorski do terminów prób i nagrań polsatowskiego hitu, choć również nie bez problemu.

Reklama

- Musieliśmy się trochę ponaginać w obie strony, wróciłam trochę wcześniej z urlopu, strasznie to przeżyłam, bo ten urlop i tak nie był długi, a już po skróceniu w ogóle był taki nijaki - mówi Anna Dereszowska agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Gwiazda nie ukrywa, że miała wiele obaw związanych z udziałem w "Twoja twarz brzmi znajomo", dotąd nie miała bowiem doświadczenia w tego typu programach. Już po pierwszych próbach aktorka zaczęła jednak czerpać ogromną przyjemność z obecności w polsatowskim show. Twierdzi, że jest on dla niej źródłem energii oraz okazją do doskonalenia warsztatu zawodowego. Jest przekonana, że z zabawy tej wyjdzie bogatsza nie tylko o doświadczenia związane z pracą na planie, ale i nowe, bardzo zażyłe znajomości.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Anna Dereszowska: Boję się utworów tanecznych Newseria Lifestyle

- Spotkanie z fantastycznymi nauczycielami, z Chrisem, który uczy nas ruchu, z Agnieszką Hekiert, która strasznie dużo mi daje, praca z nią nad wokalem to jest dla mnie wielkie wydarzenie, jak również spotkanie z innymi uczestnikami, nie wszystkich znałam osobiście, ale te spotkania naprawdę są przemiłe - wyznaje Dereszowska.

Główne zasady programu w 8. edycji pozostały bez zmian: każdy z uczestników wciela się w wylosowanych przez siebie wokalistów. Nowym zadaniem jest Wyzwanie, w ramach którego zawodnik otrzyma możliwość wybrania jednej z wylosowanych przez pozostałych uczestników postaci. Oznacza to, że dwóch artystów będzie mogło wcielić się w jedną osobę. Anna Dereszowska twierdzi, że jeśli obecnie jakiś element programu budzi jej obawy, to jest to konieczność wykonania utworu tanecznego. - Myślę, że sobie poradzę, niemniej takie połączenie ruchu i wokalu jednocześnie, do tego ten wokal jest bardzo specyficzny, bo ma być jak najbliższy oryginałowi, jest dla mnie trudne - przekonuje aktorka.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo 8": Bezkonkurencyjny Krzysztof Antkowiak 1 10 Premierowy odcinek 8. edycji show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" otworzył występ zwyciężczyni poprzedniej odsłony "TTBZ" - Kasi Popowskiej. Artystka wcieliła się w Bruno Marsa i pokazała, jak wysoko zawieszona jest poprzeczka w tym programie. Autor zdjęcia: Źródło: Polsat 10

Trudnością byłaby dla gwiazdy przede wszystkim długość takiego wykonania. Niespełna 3 minuty, w czasie których musi zaprezentować się jurorom i telewidzom, to dla aktorki bardzo mała ilość czasu, przywykła bowiem do trwających minimum godzinę spektakli teatralnych i koncertów. W czasie takich bezpośrednich spotkań z publicznością ma większe możliwości artystycznej kreacji. - Jeśli coś tutaj było nie tak jak chciałam, za chwilę to nadrobiłam, a tu jest 2,5 minuty, ciach i koniec. Ta świadomość jest dosyć przerażająca - opowiada Dereszowska.

8. edycja programu "Twoja twarz brzmi znajomo" zadebiutowała na antenie telewizji Polsat w sobotę, 9 września. W premierowym odcinku Anna Dereszowska wcieliła się w Eda Sheerana i wykonała piosenkę "Shape of You". W kolejnym epizodzie w ramach Wyzwania aktorka wystąpi jako Maryla Rodowicz, a pojedynkować się będzie z Kacprem Kuszewskim.